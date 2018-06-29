В Иркутске во время плавания загорелся теплоход с пассажирами

Теплоход «Баргузин» загорелся в Иркутске во время плавания по Ангаре утром 29 июня. На борту в момент инцидента находились 78 пассажиров.

Как сообщает главное управление МЧС по региону, огонь на судне вспыхнул около 11 часов по местному времени (06:00 мск). В момент возгорания теплоход ушел недалеко от берега и капитан принял решение повернуть обратно. Судно причалило к пристани «Ракета», пассажиров эвакуировали и приступили к тушению.

В МЧС рассказали, что в первые минуты пожар тушили с борта соседнего теплохода. Огонь распространился на площади около 42 квадратных метров. Прибывшие пожарные потушили его за короткое время.

В результате инцидента никто не пострадал. На месте работали четыре пожарных расчета. Причины пожара выясняются.