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29.06.2018 08:21

Футболиста «Спартака» задержали на Ибице за избиение жены

Полузащитника московского футбольного клуба «Спартак» Квинси Промеса задержала полиция Испании на острове Ибица. Мужчина избил свою жену, сообщает 29 июня издание Voetbal Primeur.

По информации издания, досталось не только супруге футболиста, но также и нескольким прохожим, которые пытались его успокоить. Что стало причиной конфликта, не сообщается. Официальных комментариев от клуба «Спартак» пока не поступало.

Квинси Промес подписал контракт с московским клубом в 2014 году. За его переход «Спартак» заплатил около 10 миллионов евро. В мае он забил за «Спартак» 58-й гол, став самым результативным иностранным футболистом в команде. Чемпион России в сезоне 2016/2017. Лучший игрок в стране по результатам опроса еженедельника «Футбол» в 2017 году.

 


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