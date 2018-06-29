Стрельба в редакции американской газеты оказалась вендеттой

Стрельбу в редакции газеты Capital Gazette в американском Аннаполисе открыл 38-летний житель Мэриленда Джаррод Рамос. Об этом 29 июня сообщает The Baltimore Sun со ссылкой на источники.

Напомним, что мужчина пришел в редакцию накануне днем и открыл огонь из дробовика. В результате, погибли пять человек и еще несколько серьезно пострадали. Все они являются сотрудниками редакции. Стрелка задержала местная полиция, которая назвала его действия вендеттой.

О том, что мотивом преступления стала месть, также сообщили телеканалы CBS и CNN.

Как сообщает The Baltimore Sun, в 2012 году Рамос подал иск против газеты и ее колумниста Эрика Хартли, обвиняя его в клевете. Мужчину возмутила статья, в котором рассказывалось о его уголовном деле о домогательствах. В июле 2011 года Рамоса признали виновным в том, что он долгое время преследовал в Интернете женщину и добивался у работодателей ее увольнения, о чем и написала газета.

Суд отказал Рамосу в рассмотрении иска против издания, что и спровоцировало вендетту, добавляет издание.