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29.06.2018 01:43

У кота Елисея на Малой Садовой отобрали весь заработок

Кота Елисея ограбили. Памятник в центре Петербурга обчистил неизвестный, наскоро запихав в штаны монеты, оставленные туристами.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях 29 июня, накануне вечером на улице Малой Садовой молодой человек соорудил конструкцию из мусорки и стула, по ней взобрался к коту Елисею – памятнику кошкам, спасавшим блокадный Ленинград от крыс. Парень наскоро сгрёб накиданную гостями города мелочь, добытое он припрятал к себе в штаны, затем спустился и покинул место преступления.

 

Налёты на скульптуру совершаются регулярно. Обогатиться за счёт пожертвований туристов обычно хотят подростки.

Справка:

18 лет кот Елисей и кошка Василиса «живут» на Малой Садовой улице друг напротив друга на фасадах домов номер 8 и номер 3. Елисей – на уровне второго этажа. В Северной столице уже появилась традиция кидать ему деньги – считается, что если монета не упадет с постамента, загаданное желание непременно сбудется.

Елисей и Василиса – скульптурное напоминание о том, как в 1943 году в Ленинград привезли четыре вагона кошек, которые помогли очистить улицы от крыс.


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