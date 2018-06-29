У кота Елисея на Малой Садовой отобрали весь заработок

Кота Елисея ограбили. Памятник в центре Петербурга обчистил неизвестный, наскоро запихав в штаны монеты, оставленные туристами.

Как рассказали очевидцы в социальных сетях 29 июня, накануне вечером на улице Малой Садовой молодой человек соорудил конструкцию из мусорки и стула, по ней взобрался к коту Елисею – памятнику кошкам, спасавшим блокадный Ленинград от крыс. Парень наскоро сгрёб накиданную гостями города мелочь, добытое он припрятал к себе в штаны, затем спустился и покинул место преступления.

Налёты на скульптуру совершаются регулярно. Обогатиться за счёт пожертвований туристов обычно хотят подростки.