СМИ: Италия предложит разрешить ЕБРР кредитовать российские проекты

Снять запрет на кредитование России Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) предложит Италия лидерам Европейского союза на саммите в Брюсселе.

Об этом 28 июня сообщает газета Financial Times. По данным издания, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте выступит за возобновление кредитования малых и средних предприятий в России. Ожидается, что предложение лидера Италии не поддержат другие страны ЕС.

Позицию Рима Financial Times связывает с сильным влиянием на политику страны движений «Пять звезд» и «Лига Севера», которые, по данным издания, испытывают симпатию к России.

Напомним, ЕБРР в 2014 году с введением антироссийских санкций принял постановление о временной приостановке финансирования новых проектов в РФ.

Ранее также сообщалось, что премьер Италии предложит ЕС отказаться от автоматического продления антироссийских санкций. Кроме того, Италия не дала принять итоговый документ саммита ЕС из-за разногласий в решении миграционного кризиса.