Боярский: В сексуальную связь с иностранными болельщиками не вступал

Народный артист России и заядлый болельщик Михаил Боярский прокомментировал рекомендацию главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, которая советовала россиянкам воздержаться от интимных связей с иностранцами во время ЧМ-2018.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Боярский 28 июня заявил: «Считаю, что она правильно поступает. Занимается самовнушением – это правильно, молодец!» На уточняющий вопрос о том, стоит ли все же ограничивать общение российских девушек с иностранцами, народный артист ответил: «Я не собираюсь, пускай Плетнева это делает. Очень хорошо, что она в отношении себя блюдет пост – молодец».

В финале блиц-интервью журналист поинтересовался у Боярского — сильно ли зарубежные болельщики «изменили облик Петербурга». «Не знаю, я с ними в сексуальную связь не вступал», – коротко ответил он.