Петербуржцы попрыгали на батуте с файерами посреди дороги в Приморском районе

Проезжая часть превратилась в плацдарм для прыжков в высоту в Приморском районе Петербурга вечером 28 июня.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, около одиннадцати вечера на перекрёстке улицы Яхтенной и Богатырского проспекта установили батут. На нём молодой человек и девушка подскакивали в воздух под сигналы проезжающих машин. Позже в представление добавили красок. На дорогу полетели белые и голубые файеры. Задумка представления пока осталась неизвестной, комментаторы «ВКонтакте» уже предположили, что это мог быть либо протест против пенсионной реформы, либо итог неумеренного употребления наркотических веществ. Также есть версия, что перформанс как-то связан с петербургским футбольным клубом "Зенит" – об этом свидетельствуют и бело-голубой цвет файеров, и само использование подобной пиротехники.

По словам горожан, на место вызвали полицию. Но к её приезду батут успел исчезнуть.

В пресс-службе управления ГИБДД по Петербургу и Леобласти «Фонтанке» сказали, что не располагают информацией о прошедшем дорожном перформансе.