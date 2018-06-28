«Зенит» сыграет на сборах против своего бывшего капитана

Определился очередной соперник футбольного клуба «Зенит» на предсезонных сборах в Австрии. Им станет «Дженоа», сообщил официальный сайт итальянской команды 28 июня.

Встреча состоится 17 июля. В межсезонье в «Дженоа» перешел уже бывший капитан «Зенита» Доменико Кришито, и эта товарищеская игра стала частью сделки.

В первом матче предсезонных сборов «Зенит» победил австрийский клуб «Пинцгау» со счетом 1:0.

Доменико Кришито переехал в Петербург 27 июня 2011 года. За семь лет защитник провел в составе сине-бело-голубых 224 матча (в том числе 54 — с капитанской повязкой), забил 20 мячей и отдал 27 результативных передач. Известно, что Кришито вернётся в итальянский «Дженоа», откуда пришёл в «Зенит» в 2011 году. Стороны согласовали 5-летний контракт, в который также входит пункт, что после завершения карьеры футболист продолжит работать в клубе в качестве тренера.