Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу
Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Последние две встречи группового этапа были сыграны 28 июня: Бельгия обыграла Англию 1:0, Панама уступила Тунису 1:2.
Таким образом, пары 1/8 финала выглядят так:
30 июня, Уругвай – Португалия (Сочи);
30 июня, Франция – Аргентина (Казань);
1 июля, Россия – Испания (Москва);
1 июля, Хорватия – Дания (Нижний Новгород);
2 июля, Бразилия – Мексика (Самара);
2 июля, Бельгия – Япония (Ростов-на-Дону);
3 июля, Швеция – Швейцария (Санкт-Петербург);
3 июля, Колумбия – Англия (Москва).
Матчи четвертьфиналов пройдут 6 и 7 июля в Нижнем Новгороде, Казани, Сочи и Самаре.