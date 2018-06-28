Определились все пары плей-офф чемпионата мира по футболу

Стали известны все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Последние две встречи группового этапа были сыграны 28 июня: Бельгия обыграла Англию 1:0, Панама уступила Тунису 1:2.

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