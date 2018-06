В редакции американской газеты произошла стрельба, есть погибшие

В редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США) произошла стрельба. Об этом 28 июня пишет The Baltimore Sun, которой принадлежит это издание.

В местной полиции сообщили, что стрелок уже задержан. Расследованием занимается также Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Репортер Capital Gazette Фил Дэвис сообщил о «многочисленных жертвах». Он уточнил, что слышал, как неизвестный стрелял через стеклянные двери. "Нет ничего более пугающего, чем слышать, как многих людей застрелили, пока ты сидишь под своим столом и слышишь, как стрелок перезаряжается", – написал Дэвис в Twitter.

Полиция пока не предоставляла официальной информации о пострадавших. Источники CBS News сообщили о четырех погибших. Из здания, в котором расположен офис издания, эвакуировали всех сотрудников, его обследуют полицейские.

Massive police response to shooting in my newsroom in Annapolis. @capgaznews pic.twitter.com/M1Bjwa0mMh