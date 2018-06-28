Италия не дала принять итоговый документ саммита ЕС из-за мигрантов

Разногласия в решении миграционного кризиса стали причиной блокировки Италией итогового документа саммита Европейского союза.

Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на Reuters 28 июня. По данным издания, итальянский премьер-министр Джузеппе Конте пригрозил, что не будет подписывать никаких заключений саммита, пока не будет достигнуто соглашение по проблеме миграции.

Из-за этого отменили пресс-конференцию председателей Евросовета и Еврокомиссии Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера. В итоговом документе должны были содержаться договорённости по торговле, отношениям ЕС и США, вопросам безопасности.

Накануне саммита Конте предупреждал, что Италия готова прибегнуть к использованию вето, если финальное соглашение по мигрантам не будет ее устраивать. По его словам, в течение последних лет страны ЕС поддерживают Италию в этом вопросе только на словах. Отметим, Конте говорил, что хочет отмены Дублинских соглашений, согласно которым за обустройство мигрантов отвечает исключительно та страна, в которую те прибыли.

Ранее также сообщалось, что премьер Италии предложит ЕС отказаться от автоматического продления антироссийских санкций.