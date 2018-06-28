На автозаправке в Чечне произошел взрыв

На автозаправке в чеченской станице Шелковская взорвались цистерны с топливом. Об этом 28 июня сообщили в ГУ МЧС по региону.

Как пишет РБК со ссылкой на ТАСС, в результате инцидента пострадали пять человек. Они госпитализированы. По данным спасателей, площадь возгорания составила 800 кв.м. Источники ТАСС сообщили о том, что во взорвавшихся цистернах было около 50 кубометров горючего. Пожар удалось ликвидировать к 20:55. Сам момент взрыва попал на видеозапись и опубликован очевидцами в соцсетях.