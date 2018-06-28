TJournal заявил об атаке ботов из Петербурга перед акциями против пенсионной реформы

На сайте Tjournal 28 июня появилась публикация, в которой утверждалось, что некоторые оппозиционеры ранее выступали за повышение пенсионного возраста, а теперь «переобулись». Внутреннее расследование издания показало, что автор материала и почти все комментаторы зарегистрировались в один день с одного адреса в Петербурге.

Об этом сообщил главный редактор Tjournal Никита Лихачёв. Как пишет Лихачев, в самой публикации «Переобулись: Гудков, Яшин, Гуриев и Навальный требовали повышения пенсионного возраста» допущены несколько фактических ошибок. В частности, в ней даже нет цитаты Навального, есть только отрывок из программы партии «Народный альянс». Цитата же из Ильи Яшина оказалась переврана.

На некоторые особенности публикации первыми обратили внимание пользователи. Лихачев пишет: «Мы посмотрели, есть ли что-то общее у аккаунтов, опубликовавших исходный материал и комментарии к нему с критикой оппозиционеров — кроме того, что все они зарегистрированы 28 июня. Оказалось, у них ещё и общий IP-адрес: 46.28.230.10».

Адрес зарегистрирован в Петербурге, принадлежит интернет-провайдеру «Чайка Телеком», сайт которого уже не поддерживается. Эта компания была приобретена бизнесменом Феликсом Длином, которого в СМИ называли партнером Михаила Гуцериева. Он якобы перепрофилировал ее под продажу зарубежной недвижимости.

При этом материал, как обращает внимание Лихачев, распространялся через «прокремлевские блоги и СМИ» – в частности, ссылки на него опубликовали блогер Илиас Меркури, корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, Ruposters, «Взгляд», «Ридус».

Tjournal заблокировал аккаунты пользователей, связанных с этим IP-адресом из Петербурга. Главный редактор издания считает, что такая «атака ботов» может быть связана с акциями против пенсионной реформы, которые собирается проводить Алексей Навальный 1 июля. Заявки уже согласованы в 7 городах из 20-ти.