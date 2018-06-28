Для станции «Технологический институт» закупят эскалаторы за 430 млн рублей

Ранее проект реконструкции станции метро «Технологический институт-1» (той, где поезда следуют с севера на юг) одобрила Главгосэкспертиза России. Документ предусматривает замену трёх устаревших эскалаторов на четыре новых узкобалюстрадных. Специалисты также проведут капитальный ремонт основной обделки наклонного хода и натяжной камеры, заменят инженерные сети, обновят водоотводящие зонты.

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