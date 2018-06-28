Для станции «Технологический институт» закупят эскалаторы за 430 млн рублей
Конкурс на поставку четырёх эскалаторов для станции метро «Технологический институт-1» разместила Дирекция транспортного строительства на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта составляет 430 млн рублей. Аукцион состоится 26 июля. Эскалаторы подрядчик должен будет поставить не позднее 3 декабря 2019 года.
Ранее проект реконструкции станции метро «Технологический институт-1» (той, где поезда следуют с севера на юг) одобрила Главгосэкспертиза России. Документ предусматривает замену трёх устаревших эскалаторов на четыре новых узкобалюстрадных. Специалисты также проведут капитальный ремонт основной обделки наклонного хода и натяжной камеры, заменят инженерные сети, обновят водоотводящие зонты.