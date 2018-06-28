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28.06.2018 22:03

Для станции «Технологический институт» закупят эскалаторы за 430 млн рублей

Конкурс на поставку четырёх эскалаторов для станции метро «Технологический институт-1» разместила Дирекция транспортного строительства на сайте госзакупок. 

Начальная цена контракта составляет 430 млн рублей. Аукцион состоится 26 июля. Эскалаторы подрядчик должен будет поставить не позднее 3 декабря 2019 года.

Ранее проект реконструкции станции метро «Технологический институт-1» (той, где поезда следуют с севера на юг) одобрила  Главгосэкспертиза России. Документ предусматривает замену трёх устаревших эскалаторов на четыре новых узкобалюстрадных. Специалисты также проведут капитальный ремонт основной обделки наклонного хода и натяжной камеры, заменят инженерные сети, обновят водоотводящие зонты.


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https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
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