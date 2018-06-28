Марадона готов заплатить, чтобы узнать, кто распространял слухи о его смерти на арене «Санкт-Петербург»
Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию об источнике, который распространял слухи о его смерти на стадионе в Петербурге.
Как пишет 28 июня «Спорт-Экспресс», об этом рассказал адвокат экс-футболиста Матиас Морлу.
«Я дал указание обнародовать решение Марадоны о вознаграждении в 10 тысяч долларов всем, кто может предоставить правдивую и точную информацию об авторе аудиозаписей», – цитирует издание его слова.
Напомним, после матча чемпионата мира между Нигерией и Аргентиной Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион «Санкт-Петербург», ему потребовалась помощь медиков. Тогда же в Сети распространили аудиозапись с информацией о смерти футболиста от остановки сердца.
Справка:
Напомним, как позже сообщил биограф легендарного футболиста Даниэль Аркуччи, причиной недомогания стали проблемы с давлением, которое стабилизировали медики петербургской скорой. Сам он позже объяснил случившееся болями в шее. Однако очевидцы и некоторые СМИ утверждают, что Марадона находился в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения.
Известно, что у Марадоны в прошлом были серьезные проблемы с наркотиками. По его собственному признанию, он начал употреблять еще будучи игроком «Барселоны», где он выступал с 1982 по 1984 год. Однако, опять же по словам самого Марадоны, он полностью избавился от зависимости в 2004 году.
Сборная Аргентины пробилась в 1/8 финала мундиаля, победив нигерийцев в Петербурге со счетом 2:1. Свой первый гол на мундиале в этом матче забил Лионель Месси. Соперниками аргентинцев в следующей стадии турнира будет сборная Франции.