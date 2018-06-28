Марадона готов заплатить, чтобы узнать, кто распространял слухи о его смерти на арене «Санкт-Петербург»

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона объявил награду в 10 тысяч долларов за информацию об источнике, который распространял слухи о его смерти на стадионе в Петербурге.

Как пишет 28 июня «Спорт-Экспресс», об этом рассказал адвокат экс-футболиста Матиас Морлу.

«Я дал указание обнародовать решение Марадоны о вознаграждении в 10 тысяч долларов всем, кто может предоставить правдивую и точную информацию об авторе аудиозаписей», – цитирует издание его слова.

Напомним, после матча чемпионата мира между Нигерией и Аргентиной Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион «Санкт-Петербург», ему потребовалась помощь медиков. Тогда же в Сети распространили аудиозапись с информацией о смерти футболиста от остановки сердца.