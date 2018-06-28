Университет в Донецкой народной республике получит российскую аккредитацию

Рособрнадзор собирается провести аккредитационную экспертизу в Донецком национальном медицинском университете (ДонНМУ). Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте ведомства.

Согласно документу, подписанному заместителем руководителя Рособрнадзора Наталией Наумовой, проводиться экспертиза будет «без выезда» двумя специалистами. Начнется она 9 июля, а завершиться должна к 24-му числу. В целом распоряжение ничем не отличается от аналогичных, посвященных российским вузам.

Отметим, ДонНМУ располагается в Донецке, находящемся под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, которая официально является частью Украины, как неоднократно подчеркивал Владимир Путин. Учредитель вуза — министерство здравоохранения ДНР, при этом на официальном сайте опубликован сертификат, выданный еще министерством образования и науки Украины. Отметим, ранее сообщалось, что ДонНМУ хочет получить аккредитацию в России, чтобы выдавать дипломы российского государственного образца.