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30.06.2018 11:41

«Чтобы ничего не украли», а Петербург стал ИТ-столицей

В Северной столице больше 80 тысяч программистов, работают компании мирового уровня. Смольный пытается направить их прибыль в бюджет, изобретая квесты для получения льгот.
«Чтобы ничего не украли», а Петербург стал ИТ-столицей
Юрий Мартьянов/Коммерсантъ

Когорта сильных вузов во главе с ИТМО, ЛЭТИ, Политехом и СПбГУ, и лучшая в стране математическая школа превратили Петербург в «намоленное место» для ИТ-бизнеса. Здесь легко набрать команду с нуля, найти бизнес-партнера или опробовать инновацию. В городе работают десятки тысяч программистов и сотни офисов ИТ-компаний. Штаб-квартиру соцсети ВКонтакте в Доме книги покажет даже далекий от сообщества, а филиалы Microsoft, IBM и Яндекса никого не удивляют, но есть и менее известные широкой публике проекты, за ширмой иностранных офисов которых скрывается петербургская разработка. 

Компания OpenWay – международный поставщик решений для эмиссии и эквайринга карт,  которая пишет софт для платежных систем. Если зайти к ним на сайт, то может сложиться впечатление, что это иностранная фирма с офисами во всём мире, множеством контактных лиц в других странах и штаб-квартирой в Бельгии. Её продуктами пользуются более 130 банков, платёжных хабов, процессинговых, телекоммуникационных и топливных компаний в Европе, Северной и Латинской Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. При этом разработка находится в Санкт-Петербурге в бизнес-центре «Линкор» на Петроградской набережной.

Известная во всём мире компания с корнями в Петербурге – JetBrains. Она была основана выходцами из Северной столицы в 2000 году. Штаб-квартира находится в Праге, у неё есть офисы в США и Германии, но главный центр разработки базируется на Университетской набережной. Созданный в нем язык программирования Kotlin, который назван в честь одноименного острова в Финском заливе, год назад получил от Google статус официального инструмента для приложений на Android. В 2016 году его использовали более 160 тысяч программистов во всём мире. Сейчас их значительно больше.

Компания Reksoft  специализируется на разработке программного обеспечения — сложных программных продуктов и IT-систем для мобильной связи, госсектора, туризма, банков. Она создает решения для Fujitsu, Mazda, Philip Morris International, Swisscom Mobile и многих других. Имеет офис в Швеции, Москве, но головной расположен на проспекте Медиков в Санкт-Петербурге. 

Начинала в Петербурге и компания DataArt. Первые её офисы открылись у нас в 1997 году. Первыми сотрудниками были создатели будущего Mail.ru. Более 30 миллионов человек во всём мире пользуются ядром сервиса, созданным компанией. Сейчас её представительства находятся в Нью-Йорке и Лондоне, но один из центров разработки также базируется в Санкт-Петербурге, в бизнес-центре «Телеком СПб» на Большом Сампсониевском проспекте.

В Петербурге зародилась и до сих пор разрабатывается платежная система «Яндекс.Денеги». В 2002 году компания была запущена как партнёрский проект Яндекса и PayCash. Команда последних отвечала за техническую поддержку платёжного сервиса, а Яндекс — за инструменты работы с массовой аудиторией. Позже, в 2007 году, году поисковик выкупил 50%-ю долю партнёра и стал единственным владельцем платёжной системы. Но коллектив Яндекс.Денег в Санкт-Петербурге остался, так как именно здесь сидят  разработчики и сосредоточены основные технологические силы компании. В представительстве «Яндекс.Денег» на Пискареёвском проспекте, в бизнес-центре «Бенуа», работает свыше 400 человек. В московском – около 180.

В штаб-квартире ВКонтакте в доме Зингера работает свыше 100 сотрудников. В компании рассказали, что большинство – из Петербурга, многие — выпускники ведущих местных университетов. Это разработчики, дизайнеры, тестировщики, системные администраторы и многие другие. 

Офис компании "ВКонтакте" в бизнес-центре "Дом Зингера"
Офис компании "ВКонтакте" в бизнес-центре "Дом Зингера"
Фото: Александр Петросян/Коммерсантъ

С 2010 года в Петербурге работает команда другой социальной сети – Одноклассники. Офис в Северной столице  равноценен московскому или рижскому. Он начинался с 10 человек, сейчас в БЦ «Реннесанс правда» на Херсонской трудятся более 150 сотрудников.  Как рассказали «Фонтанке» в компании,  после того, как они переехали в этот бизнес-центр, за ними потянулись и другие технологичные компании, которые открыли там свои офисы.

Офис с игрушками

Программисты формируют спрос на качественную офисную недвижимость в городе. По словам Владимира Кочеткова, руководителя мессенджера ТамТам, как правило, рабочее время создателей ПО не ограничивается только 8 часами «у станка», поэтому офис должен быть подходящим для плодотворного творчества и развития.

– Важно, чтобы мы могли спроектировать собственный оригинальный интерьер – чтобы наши сотрудники могли комфортно и работать, и отдыхать. Поэтому помимо удобных рабочих пространств мы также предусматриваем и зоны отдыха, тренажерный зал, душ, кофе-пойнты, где всегда можно подкрепиться фруктами и печеньками, – отметили в «Яндекс.Деньгах».

Кочетков также добавил, что важно, чтобы офисное пространство способствовало креативу, новым идеям. 

– Например, у нас живет настоящая игуана, которая встречает всех сотрудников и гостей офиса, есть переговорки с диванами в виде облаков, картинками из мультфильмов, космическим интерьером и так далее, – рассказал руководитель ТамТама. 

Особая атмосфера

Президент некоммерческого партнёрства производителей программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, офис которого также находится в Санкт-Петербурге, говорит, что минимум 6 компаний из десятки крупнейших российских экспортеров ИТ-решений имеют адрес в Петербурге. 

– В городе сильнейшие программисты, за которыми уже с третьего курса начинают бегать зарубежные и российские компании, – отметил Макаров. – Так как здесь много профильных вузов, между ними есть общение, и выстроилось целое сообщество, среда, в которой можно внедрять инновации, набирать команду и быстро реализовывать свои проекты. Кроме того, Петербург – самый европейский город, к нему тянутся иностранцы и люди из регионов. Это центр культуры, куда стремятся за качественной и не такой дорогой жизнью, как в Москве. Плюс это близость к зарубежным рынкам, до которых легко и быстро добраться.

Льготы при перестройке бизнеса

Теплая атмосфера программистского сообщества оказалась настолько заметной, что в июне её решили подогреть чиновники Смольного, снизив с 2018 года ставку налога на прибыль для ИТ-компаний – экспортеров программного обеспечения и создателей центров обработки данных. Северная столица стала первым из регионов, кто на это решился.

Как пояснили «Фонтанке» в Комитете по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, воспользоваться льготой могут компании, вложившие на протяжении не более трех лет в создание или модернизацию ЦОД сумму от 500 млн. руб в период 2018-2027 годов. При этом размер льготы не должен превысить объем вложенных средств. Экспортеры ПО могут воспользоваться льготой уже по результатам 2018 года при условии, что не менее 90% их выручки – от разработки ПО, в которых не менее 70% – от экспорта. 

Однако оценить число тех, кому адресована реформа, в комитете не смогли. И констатировали, что пока обратившихся к ним компаний нет. Как пояснил президент «Руссофта» Валентин Макаров — у Смольного просто очень жесткие требования, и игрокам надо перестроить под них свой бизнес, что не всем нужно.

– Они должны выделить разработку в отдельный бизнес, чтобы претендовать на льготы по прибыли. Но компании не хотят этого делать, потому что прибыль в России не является важным параметром для тех, кто работает на глобальном рынке, – пояснил Макаров. – Экспортеры ПО делают офисы продаж на местных рынках, где хотят быть представленными, и тем самым преодолевают разнообразные барьеры, которые создаются для иностранных компаний. В России они работают без прибыли, просто разрабатывают продукт, а продают его там.

В Смольном парировали, что рассчитывают не только на уже существующие российские компании: «ИТ-сфера одна из самых динамично растущих. И Петербург создает условия для того, чтобы новые компании выбирали местом своей прописки именно наш город».

Однако, по словам Макарова, для иностранных компаний российский рынок постепенно закрывается в угоду импортозамещению. Но уже то, что чиновники подумали о программистах, дорогого стоит, и в их бизнес-среде это заметят и оценят.

В комитете по труду и занятости населения Петербурга решили на свой лад мотивировать программистов — город будет выделять субсидии компаниям, которые понесли затраты, связанные с переездом нанятого сотрудника из регионов. На одного человека можно будет вернуть до миллиона. А всего в этом году фонд около 100 млн рублей. 

Но и здесь чиновники перекрутили планку требований – претендовать на деньги Смольного могут только организации, входящие в кластер «Развитие информационных технологий, радиоэлектроники, приборостроения, средств связи и инфотелекоммуникаций Санкт-Петербурга». Кроме того, зарплата привлекаемого специалиста должна составлять не менее 150 тыс рублей в месяц, а вакансия должна быть размещена на сайте службы занятости и открыта в течение двух месяцев. Но и это не гарантирует получение средств — надо будет еще и пройти конкурсный отбор. 

– Компаниям это нужно. Единственное, что их настораживает — это процедура, которую нужно пройти. А она часто прекращает у них всякое желание работать с государством, – отметил Макаров. – Но комитет не виноват в этом. Они – часть общей системы и все боятся суда, следователей, поэтому стараются как можно круче закрутить гайки, чтобы никто ничего не украл. 

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»


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