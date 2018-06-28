Еще
20:50 28.06.2018
Пришлите свою новость!
19:51
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня
19:39
Профсоюз медиков Петербурга призвал отозвать законопроект о пенсионном возрасте
19:32
Банки ответили на разрешение блокировать карты россиян
19:27
На Украине предложили способ остановки проекта «Северный поток — 2»
19:12
Могерини поприветствовала предстоящую встречу Трампа и Путина
18:58
Япония и Колумбия пробились в плей-офф мундиаля
18:44
Суд арестовал главу карельского «Мемориала» по новому делу
18:30
Саакашвили ещё раз посадили в Грузии. Снова заочно
18:24
Петербуржец, «забывший» про штраф за пьяное вождение, заплатил в 7 раз больше
18:17
Правительство РФ обязало интернет-компании полгода хранить сообщения пользователей
18:10
У сборной Туниса закончились вратари
18:06
Рэпер XXXTentacion в посмертном клипе подрался с самим собой
17:55
Жители Ленсоветовского почти час провели без света
17:50
Суд разрешил «Газпрому» пока не платить штраф украинскому "Нафтогазу"
17:42
Петербургские кардиохирурги спасли подростка с помощью «взрослого искусственного сердца»
17:34
“ВКонтакте” показала “желтую карточку” администраторам Buceta rosa и им подобным
17:28
Петербургские автомобилисты потеряли мусор, стёкла, пеноблоки и экскаватор
17:24
Европейский университет больше не будет судиться с Рособрнадзором
17:06
«Левада-Центр»: Всё больше россиян считают правительство РФ неспособным изменить страну к лучшему
17:00
Финляндия хочет попиариться на встрече Путина и Трампа
16:55
За неделю РФ потеряла более 6 млрд долларов резерва
16:42
У Франции больше нет претензий к Керимову
16:38
Президент Финляндии рассказал, чего хочет от встречи Трампа и Путина
16:34
Дирижер Александр Дмитриев уходит с поста худрука филармонического оркестра
16:20
Суд арестовал активы и счета крупнейшего порта России
16:15
Росстат: В 2018 году смертность в Петербурге выросла на 3,5%
16:11
Пушков назвал Хельсинки «идеальным местом» для вывода отношений России и США «из тупика»
16:06
Национальная сборная радует и расстраивает россиян
15:52
Разрушение деревянной дачи в Сестрорецке может довести собственника до УК
15:47
Судьи в Невском районе вернулись к работе
15:45
Глава Красногвардейского района: Спорную дорогу в Новом Мурино демонтируют
15:29
Милана обвинила Александра Кержакова в краже сына
15:15
Следствию не удалось повторно арестовать предпринимателя Марка Броновского
15:07
Авария в Калининском районе оставила без света подсудимых
15:05
Кремль назвал дату саммита Трампа и Путина
15:03
Конгресс рассмотрит законопроект о включении в США 51-го штата
14:50
Путин: "Авангарды" и "Сарматы" появятся в армии в ближайшее время
14:45
Из СПбГУ отчислили студента, поддержавшего хабаровских живодерок
14:28
Трансляцию “Алых парусов” посмотрели 8 миллионов человек
14:19
Британские СМИ: После встречи с Путиным Трамп может отменить санкции и признать Крым
14:09
Омбудсмен: Голодающий больше месяца Сенцов находится в удовлетворительном состоянии
14:03
Лунев: Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть
13:59
Медведев: Электронные трудовые книжки начнут вести с 2020 года
13:54
Невский районный суд эвакуировали из-за сообщения о бомбе
13:40
18 петербургских вузов вошли в список Forbes
13:38
В Петербурге уволена директор Филармонии для детей и юношества
13:32
ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе
13:28
Fox News: Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
13:24
RBI купил дом на Крестовском за 260 млн рублей
13:08
Смольный в третий раз попытается закончить строительство школы в Металлострое
12:57
Секретарю петербургского суда просят год колонии за неподписанный протокол
12:50
Иранский флаг закрыл вход на стадионы петербургским фанатам-матерщинникам
12:45
Защитника сборной РФ хочет купить итальянский клуб
12:29
Volvo может открыть подписку на автомобили в России
12:24
Македония отказалась открыть дополнительные центры для беженцев
12:07
Соратника Трампа поймали на получении денег от Олега Дерипаски
12:02
В России создадут государственные магазины с дешевой рыбой
12:01
Названы возможные претенденты на «Оскар»-2019
11:56
Гус Хиддинк пришел потренировать сборную России
11:54
Петербургские приставы искали должника, а нашли отель для гастарбайтеров
11:47
Кадыров: Салах вернется в Чечню
11:44
Прокуратура Петербурга просит оправдать судебного клерка Эйвазова
11:41
Вслед за мошкарой на «Волгоград Арену» напали гадюки
11:30
Финский закон разрешил Uber вернуться в Хельсинки
11:23
Против главы карельского «Мемориала» возбудили новое уголовное дело
11:09
Лось на «Коле» изменил «Нексию» до неузнаваемости. Погибли люди
11:01
В Якутии воздушный шарик оставил без света 33 тысячи человек
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
28.06.2018 19:51

«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня

Всего через пару десятков лет в Баренцевом море случится климатическая катастрофа, от которой пострадают белые медведи, мойва и петербуржцы. Объясняем, как это будет.

«Новое Мурино» и «Новая Охта» будут жить по-старому, но без дороги. Глава администрации Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин принял соломоново решение — младенца пришлось разрубить. 

Депутат и писатель Сергей Шаргунов пробился к Путину на «Прямую линию», а теперь сомневается, что его идею отменить уголовку за репосты поддержат депутаты. Рассказал, как такое возможно. Репостните это.

«Фонтанка» нашла источник легендарных 8,5 млрд полковника Захарченко. Во всяком случае, один из источников. А в Москве их сотни. 

Объясняем, почему все так боятся встречи Путина и Трампа и чего они могут на этой встрече нарешать.

Общественные слушания изменений в Генплан под Пушкином прошли бурно. Шушары и их соседи уплотняться не намерены и готовы шумнуть.

Для Европейского университета судебная эпопея закончилась поражением. Вуз пока не говорит, будет ли получать новую лицензию.

Студента, который поддержал «хабаровских живодерок» и даже пытался помочь им материально, отчислили из СПбГУ.

А болельщиков из Ленобласти отлучили от всех петербургских стадионов разом за мат под иранским флагом.

Трансляцию «Алых парусов» посмотрели 8 млн человек. 

У лосей начался период миграции. Они стали смертельно опасны, будете на Мурманском шоссе — смотрите в оба.

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59

Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ

При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
ГК «Эталон»
28.06.2018 12:03

ГК «Эталон» завершила строительство детского сада в Василеостровском районе

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18

Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100

Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня
Разрушение деревянной дачи в Сестрорецке может довести собственника до УК
Глава Красногвардейского района: Спорную дорогу в Новом Мурино демонтируют
Трансляцию “Алых парусов” посмотрели 8 миллионов человек
На дамбе идут работы, в тоннеле движение ограничено
Смольный в третий раз попытается закончить строительство школы в Металлострое
На Ржевке объявили в розыск трехлапого опекуна эпилептиков
В Петербург пришли серебристые облака
Смольный начал планировку территории под скоростной трамвай до Колпино
Жители Парнаса проигрывают войну с мусором
Почему под Пушкином тракторам не рады
5 советов, как выбрать жилье в центре
Как жители Мурино и Охты оказались по разные стороны дорожных баррикад
Как устроен петербургский пентхаус
«Алые паруса»: 50 лет в цифрах и фактах
Тест: Что вы знаете про ледоколы?
«Алые паруса», чтоб их
Как выбрать правильные обои?
Тупик Рубинштейна
Фан-зона, которую мы заслужили
Говорим и показываем
Главное
Последнее

ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе

В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром

В Петербург пришли серебристые облака

Новости компаний
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59
Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ
При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
ГК «Эталон»
28.06.2018 12:03
ГК «Эталон» завершила строительство детского сада в Василеостровском районе
Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») завершила строительство детского сада на территории жилого комплекса «Самоцветы», расположенного в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на пересечении Уральской улицы и набережной реки Смоленки.
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:18
Аэрофлот получил сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100
Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.
предоставлено компанией ООО «УК «Боксберри»
26.06.2018 10:15
В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг
Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
Алексей Рожнов, "Фонтанка.ру"
25.06.2018 19:05
Клубный дом с рестораном появился у гольфистов
На территории гольф-клуба Strawberry fields в Ломоносовском районе Ленобласти открылся клубный дом с рестораном.
ГК «КВС»
25.06.2018 15:04
День Добрых соседей в ЖК «Линкор»
В прошедшую субботу, 23 июня, жители ЖК «Линкор», расположенного на улице Катерников, дом 5, корпус 1, начали утро с веселой музыки, звучавшей во дворе дома. По инициативе компании «КВС» и управляющей компании «КЭО-Сервис» там проводился День Добрых соседей.
предоставлено пресс-службой "Уральских авиалиний"
25.06.2018 12:15
«Уральские авиалинии» - лауреат премии Loyalty Awards Russia – 2018
Авиакомпания удостоилась награды за эффективное использование CRM* в программе лояльности
фото предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
22.06.2018 11:10
Театр и музыка в "Золотых куполах"
Многие знают, что группа компаний "РосСтройИнвест" реализует социальные и культурно-образовательные проекты в своих крупных жилых проектах. Жилой комплекс "Золотые купола" в Сертолово не стал исключением.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.