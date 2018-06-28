«Фонтанка» за 60 секунд — 28 июня

Всего через пару десятков лет в Баренцевом море случится климатическая катастрофа, от которой пострадают белые медведи, мойва и петербуржцы. Объясняем, как это будет.

«Новое Мурино» и «Новая Охта» будут жить по-старому, но без дороги. Глава администрации Красногвардейского района Петербурга Евгений Разумишкин принял соломоново решение — младенца пришлось разрубить.

Депутат и писатель Сергей Шаргунов пробился к Путину на «Прямую линию», а теперь сомневается, что его идею отменить уголовку за репосты поддержат депутаты. Рассказал, как такое возможно. Репостните это.

«Фонтанка» нашла источник легендарных 8,5 млрд полковника Захарченко. Во всяком случае, один из источников. А в Москве их сотни.

Объясняем, почему все так боятся встречи Путина и Трампа и чего они могут на этой встрече нарешать.

Общественные слушания изменений в Генплан под Пушкином прошли бурно. Шушары и их соседи уплотняться не намерены и готовы шумнуть.

Для Европейского университета судебная эпопея закончилась поражением. Вуз пока не говорит, будет ли получать новую лицензию.

Студента, который поддержал «хабаровских живодерок» и даже пытался помочь им материально, отчислили из СПбГУ.

А болельщиков из Ленобласти отлучили от всех петербургских стадионов разом за мат под иранским флагом.

Трансляцию «Алых парусов» посмотрели 8 млн человек.

У лосей начался период миграции. Они стали смертельно опасны, будете на Мурманском шоссе — смотрите в оба.