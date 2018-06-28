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28.06.2018 19:27

На Украине предложили способ остановки проекта «Северный поток — 2»

 

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что введение США санкций против всех участников проекта «Северный поток — 2» станет «реальным решением», которое сможет остановить строительство газопровода, передает «Укринформ» 28 июня.

По его словам, в Белом доме и Конгрессе США «очень остро» чувствуют опасность строительства «Северного потока – 2» и рассматривают механизм введения санкций.

«Ключевое решение – это санкции против компаний, которые участвуют в этом проекте, и это решение реально не только может, оно и остановит "Северный поток – 2"», — сказал Парубий по итогам встреч с представителями властей США в Вашингтоне.

Как отметил Парубий, также необходимо, чтобы США поддержали позицию Дании, которая осталась единственной страной, еще не давшей разрешения на строительство газопровода.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию через Балтийское море протяженностью 1220 км и мощностью 55 млрд кубометров в год. Он напрямую свяжет российскую ресурсную базу и европейских потребителей. Ожидается, что строительство газопровода начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.


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Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу последний корпус на 551 квартиру в рамках 13-й очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 2,2 млн рублей. Плановый срок ввода дома в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года
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20.06.2018 17:08
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