Могерини поприветствовала предстоящую встречу Трампа и Путина

ЕС всегда выступает за диалог, если он направлен на достижение положительных результатов, заявила 28 июня глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, отвечая на вопрос, что она думает об объявленной встрече лидеров США и РФ.

"Мы всегда выступаем за диалог и разговор. Вы знаете, Евросоюз выступает за сотрудничество и диалог каждый раз, когда это направлено на достижение хороших результатов", — заявила она журналистам на саммите ЕС.

Ранее пресс-служба Кремля назвала дату и место саммита президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

"В соответствии с достигнутой договорённостью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа. В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня", – говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кремля.