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29.06.2018 10:03

Александр Цыпкин: Наши мужчины на мировом рынке чувств не конкурентоспособны

Хайп вокруг россиянок, вступающих в тесные контакты с иностранными болельщиками, достиг своего апогея. Российские мужчины, судя по комментариям в Интернете, в смертельной обиде. Писатель и явный феминист Александр Цыпкин рассказал «Фонтанке», как он относится к искрам, скачущим между нашими девушками и зарубежными юношами. Если коротко, то так: «Сам не видел, но одобряю».
Александр Цыпкин: Наши мужчины на мировом рынке чувств не конкурентоспособны
Александр Цыпкин, фото - Павел Каравашкин/Интерпресс

Одно из федеральных изданий вышло с заголовком «Поколение шлюх». Facebook начал банить пользователей за агрессивные комментарии на тему интернациональной любви на фоне чемпионата. В социальной сети «ВКонтакте» появились агрессивные сообщества, где предлагают «давать леща» девушкам, замеченным с бразильцами и мексиканцами.

- А вам стыдно за поведение русских женщин?

– В нашей стране в течение последних тысяч лет, если стыдно за кого и бывает, так это за мужчин. А женщины всю страну тянут, и мужчин – в большей массе злобных и жадноватых бездельников либо типа меня с короной на голове необоснованной.

Да и в целом общество у нас ханжеское, поэтому я думаю, что осуждающие и злобные комментарии на тему общения наших девушек и иностранных болельщиков имеют авторство не только мужское, но и женское. Их оставляют дамы, которые, в силу разных обстоятельств, не очень интересны иностранным болельщикам. Им не хватает внимания российских мужчин, а теперь еще и иностранных. 

А между тем ничего сверхъестественного не происходит. Женщины просто выбирают лучших. А наши мужчины на мировом рынке чувств, заботы и ответственности не особо конкурентоспособны. Да и на рынке просто счастливого времяпровождения. 

Не случайно многие наши девушки выходят замуж за азиатов и мигрантов и говорят, что там отношение более доброе, более заботливое или просто более счастливое.

Так что это — проблема наших мужчин. А возмущаться по этому поводу — это вообще за гранью. Это значит не просто считать себя неполноценным, но и всему миру показать, что ты — неполноценный. 

- А не преувеличены ли масштабы бедствия? 

– И это тоже так. Откуда весь шум?! Может, мне бы и хотелось, но я пока ни разу не видел на улице наших женщин, занимающихся сексом с зарубежными болельщиками. 

- Ну, не обязательно же сразу так. Может, за ручку ходят или в кафе сидят массово?

– Мне повезло. У меня настолько много есть в жизни разных интересных занятий, что мне просто некогда следить за общением русских женщин с иностранными болельщиками. Но считаю, что это хорошо, что они общаются. Люди должны смешиваться. Это правильно. Давайте, опять-таки, посмотрим правде в глаза. С экономический и геополитической точки зрения самая успешная страна — это Америка, как бы мы ни относились к форме ее влияния на этот мир. И эта страна мультинациональная, мультиконфессиональная. Туда приезжает гражданин любой страны и не чувствует себя эмигрантом. Только в смешении культур залог развития.

 А издания, которые ставят такие заголовки, просто поймали тему. Не про повышение пенсионного возраста же писать, можно и по шапке получить.

Что ж касается «поколения шлюх», так сексуальная революция в России была в 90-е годы. Те, кто застал ее, уже, наверное, не представляют такой интерес для иностранных болельщиков. Да и молодежь, насколько я слышал, интересуется сексом не так активно, как наше поколение в свое время. У нас скорее поколение ханжей, причем великовозрастных.

- Мужчины наши неконкурентны на международном брачном рынке. А женщины?

– В общей массе наши мужчины, действительно, выглядят плохо, за собой не следят, здоровьем своим не занимаются. Массово пьют. Моральных устоев не имеют. А русские женщины — это лучшие женщины в мире. У них сочетание колоссальной жизненной силы – в конце концов, войны в нашей стране выигрывали женщины — и фантастических внешних данных. Нашу страну, к счастью, не затронула средневековая охота на ведьм, когда красивая женщина моментально становилась жертвой инквизиции. Русские женщины красивы, живучи и еще и не ожидают ничего. Европейская женщина любовника в такую позицию поставит, если он только пикнет чуть-чуть! И закон на их стороне. Наша женщина не очень требовательна, заботлива и милосердна. На Западе, если мужик — неудачник, он обречен. Никто не будет его там жалеть. А в России у женщин все еще присутствует страх остаться одной. Хотя, честно сказать, в современных условиях мужчина женщине не очень-то нужен. Зарабатывает она без него, обеспечивает себя без него. Роботы заменили очень многие функции. И если мужчина ее не любит и не дает ей какого-то тепла, то зачем он вообще нужен? Женщина спокойно без него обходится. Нашим мужчинам чем дальше, тем будет хуже. Мы все еще пребываем в своих иллюзиях и восторге от себя. А как только у нас границы еще больше откроются, женщины окончательно поймут: «Ничего себе! А бразильские ребята-то поинтереснее будут». 

Мы не говорим о глубоких чувствах. А о не сильно отягощенных чувствами контактах.

- А эти контакты могут во что-то большее перерасти? Русской женщине же свойственно на первом же свидании придумывать имена будущим детям и вцепляться клещами.

– Вовсе нет. Это иллюзия. Все чувства начинаются с флирта. И в этом плане отношения российской женщины с иностранцем от отношений с соотечественником ничем не отличаются. Да, приезжает много авантюристов, людей, которые просто хотят хорошо провести время. Я не думаю, что все девушки хотят на них броситься и уехать в Бразилию или Колумбию. В Бразилии жизнь не очень-то веселая. У нас, несмотря на многие кризисы, по сравнению со многими странами мира не так уж и плохо живется. Поэтому не думаю, что кто-то всерьез хочет куда-то переехать. А две-три недели с кем-то потусить, когда тебе двадцать лет, почему бы и нет? Главное — предохраняться. Чем заниматься ахинеей, лучше бы объяснили насчет безопасного секса. А то у нас и это — проблема.

- А зачем женщине сегодня мужчина, если убивать мамонта она уже научилась сама?

– Женщине нужен человек. Для того чтобы он тебя любил, чтобы давал тебе ощущение нужности, для ощущения родственной души рядом. Когда люди вдвоем, в команде, им, конечно, проще по жизни. Сегодня мужчина нужен даже не для того, чтобы в семье были мама и папа — ведь когда оба работают, ребенком, как правило, занимаются не они. Мужчине тоже женщина уже не нужна для того, чтобы готовить борщ и гладить. Если мужчина работает, он может себе позволить нанять кого-то, кто будет два раза в неделю приходить и готовить. Все бытовые вопросы решаемы. Женщина мужчине тоже нужна исключительно для духовного и душевного сочетания друг с другом. Во всех остальных вопросах людям проще в одиночку сейчас. 

- А что этот хайп, разворачивающийся вокруг русских девушек и болельщиков, говорит о нашей стране?

– О процветающем ханжестве, к сожалению, архаичности и отсталости в ряде вопросов. Но в Москве таких комментаторов особо вы не встретите. Они пишут из каких-то заброшенных мест, либо из заброшенных жизней, пусть и в столице. Их просто не пустили на этот праздник жизни. Центры Москвы, Петербурга и многих других городов—  европейские и цивилизованные, где такой ерунды и в помине нет. Ну, есть миллион человек в стране, которые пишут негатив в комментах, а все остальные — абсолютно нормальные люди. Не надо преувеличивать проблему и кормить троллей. Не надо напрягаться. Идиоты есть в любом обществе и в любой стране. В той же Америке достаточно ханжества. Плевать на них на всех. Если обращать внимание на все, что пишут в Интернете, так и жизнь может пройти. И главное, если человек пишет в Сети негатив, особенно на тему секса и личной жизни, – значит, у него в жизни ничего не сложилось и он/она это понимают.  Мир принадлежит счастливым, а это зависит от внутреннего состояния. Я и в хосписе видел счастливых.

Беседовала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»


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