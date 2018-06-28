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28.06.2018 18:58

Япония и Колумбия пробились в плей-офф мундиаля

28 июня определились участники 1/8 финала чемпионата мира – 2018 в группе Н.

Сборная Колумбии обыграла Сенегал (1:0) и пробилась в плей-офф с первого места с 6 очками.

Второе место в группе заняла Япония, которая, несмотря на поражение от Польши (0:1), опередила Сенегал за счет меньшего числа желтых карточек ( у обеих команд по 4 очка).

Известно, что их соперниками будут команды Англии и Бельгии, но конкретный состав пар 1/8 финала станет известен после вечерних матчей в группе G.


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Две бригады скорой помощи Euromed Express сопровождали бегунов и велосипедистов, промчавшихся по Западному скоростному диаметру вечером 2 июня. Автомагистраль впервые стала доступной для пешеходов благодаря «Фестивалю ЗСД. Засвети скоростной диаметр».
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07.06.2018 11:19
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