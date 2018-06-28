Суд арестовал главу карельского «Мемориала» по новому делу

На два месяца Петрозаводский городской суд арестовал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева. Решение вынесено 28 июня. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на адвоката Виктора Ануфриева.

«[Дело] основывается на том, что объяснение у девочки взяли, из нее выдавили, можно сказать, какую-то фразу», — рассказал Ануфриев.

По его словам, реальных доказательств вины Дмитриева не существует.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении Юрия Дмитриева. Историка заподозрили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери. Накануне его задержали в Карелии.

Напомним, что главу карельского «Мемориала» подозревали в использовании своей приемной несовершеннолетней дочери для изготовления порнографических материалов. Прокурор требовал для него девять лет строгого режима. Дмитриев, в свою очередь, настаивал, что фотографии необходимы были для контроля за развитием и отчета перед органами опеки. В декабре 2016-го историк был арестован. Экспертиза показала, что 61-летний Дмитриев вменяем, а фотографии дочери нельзя отнести к порнографии. В апреле городской суд Петрозаводска оправдал историка, однако в июне Верховный суд республики отменил оправдательный приговор.

Юрий Дмитриев известен как краевед, обнаруживший в Карелии несколько массовых захоронений жертв сталинского террора 1930-х годов.