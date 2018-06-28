Саакашвили ещё раз посадили в Грузии. Снова заочно

Тбилисский городской суд заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили в 2005 году, сообщает грузинский Первый канал 28 июня.

"Саакашвили заочно приговорили к шести годам лишения свободы по делу избиения Валерия Гелашвили", — говорится в сообщении.

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Гелашвили и об убийстве сотрудника "Объединенного банка Грузии" в 2006 году. В январе суд в Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Гиргвлиани.

Экс-президент Грузии, сбежав из своей страны, успел поработать на Украине губернатором Одесской области. Потеряв и эту должность, Саакашвили попытался стать лидером украинской оппозиции и сместить Петра Порошенко с поста президента Украины, но проиграл. В феврале текущего года вынужден был уехать с Украины в Польшу, а потом – в Голландию, к жене, которая является гражданкой этой страны.