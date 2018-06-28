Петербуржец, «забывший» про штраф за пьяное вождение, заплатил в 7 раз больше

Судебные приставы Санкт-Петербурга удержали часть зарплаты мужчины в счёт погашения административного штрафа за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – нарушения по статье 12.8 КоАП. Поскольку он уклонялся от исполнения административных наказаний, то есть не платил, пристав-исполнитель дважды привлёк его к ответственности. В итоге сумма штрафов выросла до 210 тысяч рублей.

Как сообщает 28 июня отдел по взаимодействию со СМИ городского УФССП, производство о взыскании административного штрафа в 30 тысяч рублей с 46-летнего петербуржца было возбуждено в Кировском районном отделе. Об этом должника уведомили, как и о том, что он должен будет заплатить за просрочку исполнительский сбор в 2 100 рублей. Мужчина все предупреждения проигнорировал.

Пристав составил протокол по статье 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"), увеличив штраф вдвое. Суд назначил гражданину штраф в 60 тысяч рублей. Он также был проигнорирован.

Зато судебный пристав не стал игнорировать этот факт и вновь направил в суд протокол, уже в рамках второго неисполненного административного наказания. К двум имеющимся санкциям добавилась третья – 120 тысяч рублей. Также были назначены два исполнительских сбора в размере 12 600 рублей. Общая сумма, подлежащая взысканию, составила почти 225 тысяч рублей.

И тогда пристав зашёл с другой стороны. Он обратил взыскание на заработную плату мужчины, и с неё удалось удержать весь долг.