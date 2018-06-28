Правительство РФ обязало интернет-компании полгода хранить сообщения пользователей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении правил хранения организатором распространения информации в интернете текстовых сообщений пользователей в сети, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных электронных сообщений пользователей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 28 июня.

«Организатор распространения информации хранит на территории Российской Федерации электронные сообщения в программно-технических средствах, используемых организатором распространения информации в эксплуатируемых им информационных системах, в полном объеме в течение 6 месяцев с момента окончания приема, передачи и (или) обработки электронных сообщений», — говорится в правилах.

Ранее, 19 апреля, правительство утвердило правила хранения операторами связи данных в рамках исполнения требований по «закону Яровой». Согласно документу, с 1 октября 2018 года операторы связи должны будут обеспечивать хранение данных в полном объеме за последние 30 суток.

Постановление вступает в силу 1 июля 2018 года.