Квартиры для людей с мечтой уже в продаже

Скоро на берегу Финского залива появится жилой квартал бизнес-класса «Наутилус».

Всех владельцев квартир ждет роскошь, свойственная викторианской эпохе. Именно в это время зародилось направление – стимпанк, в стиле которого создается весь проект «Наутилус». Покупателей ждут сказочные вензеля и шестеренки в оформлении объекта, они перенесут в эпоху мечтателей и гениев, которые творили, изобретали, преодолевая трудности и неудачи. Жилой квартал «Наутилус» наполнит жизнь яркими красками и запоминающимися моментами.

Жить в квартире бизнес-класса «Наутилус» – не просто опережать время, а быть вне времени, пересекать пространство реальности. Квартал «Наутилус» хранит свои секреты, которые наполнят и зарядят вашу жизнь энергией.

Итак, первый секрет «уникальное место» – позволит сочетать оживленный ритм городской жизни с размеренной жизнью на берегу Финского залива. Второй секрет «малоэтажные дома», в которых будет уютно и комфортно каждому владельцу квартиры. Следующий секрет заключается в хорошей инфраструктуре и транспортной доступности. Четвертый – «особые форматы квартир» – каждый мечтатель выберет свою уникальную квартиру. Пятый секрет «закрытый двор и безопасность» позволит окунуться в атмосферу спокойствия и благополучия. Седьмой секрет «инженерные системы» знакомит с технологиями и новаторскими задумками. «Современная архитектура» стала восьмым секретом и переносит в фантастический мир странствий и путешествий. «Дизайн» – секрет, который связывает в одно целое все секреты, благодаря стилю стимпанк проект настолько необычный и любопытный.

Завершение строительства запланировано на август 2020 года. Продажа квартир ведется в строгом соответствии с требованиями ФЗ-214, обеспечивающего соблюдения прав и интересов участников долевого строительства.

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Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «Наутилус» – застройщик ООО "КВС-КРАСНОСЕЛЬСКИЙ", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-nautilus/dokumenty/