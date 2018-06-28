Жители Ленсоветовского почти час провели без света

Электричество покинуло жилые дома в Пушкинском районе Петербурга 28 июня. На отсутствие света в квартирах «Фонтанке» пожаловались читатели.

По их словам, авария лишила электропитания посёлок Ленсоветовский около 17.00. В пресс-службе «Ленэнерго» информацию об отключении подтвердили и пояснили, что технологическое нарушение произошло на линии 10 кВ. Без света остались восемь жилых домов.

«Специалисты компании оперативно прибыли на место и выполнили восстановительные работы. С 17:45 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — пояснили в компании.