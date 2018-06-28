Суд разрешил «Газпрому» пока не платить штраф украинскому "Нафтогазу"

Апелляционный суд Швеции оставил в силе свой запрет на приостановку исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины».

Об этом 28 июня со ссылкой на пресс-службу российской газовой компании пишет РБК.

Двумя неделями ранее апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Представители «Нафтогаза» пытались добиться отмены данного вердикта и обещали предоставить «развернутые объяснения и контраргументы». Однако доводы украинской компании в суде посчитали несостоятельными.

Несмотря на приостановку решения Стокгольмского арбитража, коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании.