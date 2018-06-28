Суд разрешил «Газпрому» пока не платить штраф украинскому "Нафтогазу"
Апелляционный суд Швеции оставил в силе свой запрет на приостановку исполнения решения Стокгольмского арбитража о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины».
Об этом 28 июня со ссылкой на пресс-службу российской газовой компании пишет РБК.
Двумя неделями ранее апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража. Представители «Нафтогаза» пытались добиться отмены данного вердикта и обещали предоставить «развернутые объяснения и контраргументы». Однако доводы украинской компании в суде посчитали несостоятельными.
Несмотря на приостановку решения Стокгольмского арбитража, коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома» на территории Великобритании.
Справка:
Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по контракту на поставку газа в споре между «Газпромом» и «Нафтогазом» в конце 2017 года. В конце февраля инстанция приняла решение по транзитному контракту. Российская компания обратилась в апелляционный суд с заявлениями об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения по контракту на поставку, а также окончательных решений по соглашениям на поставку и транзит. По мнению российской стороны, в ходе разбирательств судьи допустили существенные процессуальные нарушения.