“ВКонтакте” показала “желтую карточку” администраторам Buceta rosa и им подобным

Соцсеть «ВКонтакте» предупредила администраторов сообществ, критикующих россиянок за флирт с иностранцами во время Чемпионата Мира по футболу. Об этом 28 июня сообщил газете «Ведомости» представитель «ВКонтакте».

«Желтой карточки» удостоился паблик Buceta rosa и ему подобные. Соцсеть потребовала от администраторов ужесточить модерацию постов и комментариев, чтобы не допустить оскорбления русских девушек. Зачастую в сообществах участники групп чересчур бурно реагируют на флирт соотечественниц с иностранцами. Женщин открыто оскорбляют, называя «наташами», «блудницами», «чернильницами», и утверждают, что своим поведением они позорят Россию. Все чаще здесь звучат и призывы к насилию. Например, девушек предлагают обливать зеленкой.

«Ведомости» отмечают, что после предупреждения соцсети из Buceta rosa были удалены многие оскорбительные комментарии, но в других пабликах проблема остается. Их администраторам «ВКонтакте» дала время одуматься и исправиться.

Иностранцы активно знакомятся с русскими девушками не только на стадионе и в фан-зонах, но и в Интернете. Ради справедливости стоит сказать, что у наших общительных соотечественниц есть не только противники, но и группа поддержки. Например, 27 июня за дам заступился блогер Юрий Дудь.