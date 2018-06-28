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28.06.2018 17:37

В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к остеклению

В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к остеклению
СК «Полис Групп»

В жилом комплексе «Полис на Комендантском», который компания «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, выполняют остекление: осуществляется монтаж оконных и балконных блоков.

Строительство первого (18-20 секции) и второго (14-17 секции) корпусов жилого комплекса началось летом 2017 года. В настоящее время их готовность составляет более 30%: здания возведены под крышу. 

Помимо остекления ведутся работы по монтажу внутреннего электроснабжения, вентиляции, водоснабжения, устройству фасадов. Началось строительство отдельно стоящего многоуровневого паркинга.

ЖК «Полис на Комендантском» возводится неподалеку от станции «Комендантский проспект», рядом с Юнтоловским заказником. Срок окончания строительства запланирован на 2 квартал 2020 года. На территории комплекса будет создан безопасный детский веревочный парк, игровые комплексы для детей, выполненные из экологичных материалов, зона активити для взрослых.

Следить за изменениями строительного цикла вы можете в разделе «Ход строительства» 

Справка о компании СК «Полис Групп»

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "Тин-Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/


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В ЖК «Полис на Комендантском» приступили к остеклению
В жилом комплексе «Полис на Комендантском», который компания «Полис Групп» возводит в Приморском районе Петербурга, выполняют остекление: осуществляется монтаж оконных и балконных блоков.
LEGENDA Intelligent Development
28.06.2018 17:21
Коммерческие помещения: плюсы второго этажа
Распространено мнение, что первые этажи под коммерцию лучше, чем вторые. Если вы собираетесь разместить там, например, магазин одежды с витринной экспозицией или магазин «24 часа» – возможно. Но и у коммерческих помещений на вторых этажах есть свой «покупатель»
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