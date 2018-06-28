Европейский университет больше не будет судиться с Рособрнадзором

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве отказал в апелляции Европейскому университету. Об этом «Фонтанке» 28 июня сообщили в вузе, лишенном лицензии.

«Суд постановил оставить предыдущее решение в силе. Это был последний акт в нашей тяжбе с Рособрнадзором. Результаты судебного разбирательства не стали для нас сюрпризом: мы не сомневались в исходе дела. Однако довести это дело до конца было для ЕУ делом чести. Мы считали необходимым использовать все легальные средства, чтобы защитить наши нарушенные права. Опыт судебной борьбы с государственным органом дает, кроме того, бесценный материал по слабым местам российского правового урегулирования, позволяющим использовать суды как инструмент наказания», – отметила руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

По ее словам, ЕУ не будет судиться с Рособрнадзором, в учреждении пока точно не могут сказать, будут ли пытаться подать документы на получение новой лицензии.

Напомним, что уже больше года Европейский университет пытается вернуть образовательную лицензию.

Проверки в заведении начались в 2016 году по инициативе в то время депутата петербургского ЗакСа Виталия Милонова. Ему якобы пожаловались студенты Европейского, которым поручали писать работы в защиту ЛГБТ. Конспирологи связывали гонения на частный вуз с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина, якобы проблемы ЕУ были выгодны его политическим конкурентам.

Итогом проверок стал отзыв лицензии на обучение студентов. При этом, как утверждали в учреждении, все претензии Рособрнадзора были устранены в срок, тогда как юристы ведомства обратились в суд и аннулировали разрешительную документацию вуза. Одновременно комитет имущественных отношений разорвал с Европейским договор аренды на здание особняка Кушелева-Безбородко. После долгих споров с властями вуз приобрел здание на Гагаринской улице и запросил у Рособрнадзора новую лицензию, однако снова получил отказ. Действия ведомства частный университет обжаловал в суде, но безуспешно.

В середине июня 2018 года аналогичная судьба постигла Высшую школу социальных и экономических наук. Рособрнадзор лишил заведение аккредитации. Вуз был основан в 1995 году как российско-британское учебное заведение. Одним из его основателей стал социолог, профессор Манчестерского университета Теодор Шанин.