Петербургские автомобилисты потеряли мусор, стёкла, пеноблоки и экскаватор

Несколько раз за последние сутки, 27 и 28 июня, автомобилисты в Петербурге и пригородах роняли свой груз на дороги, иногда это были другие транспортные средства. Судя по сообщениям очевидцев, обошлось без серьёзных травм, но движению «потеряшки» часто мешали.

Самый «свежий» инцидент – на Московском шоссе в Любани. Там, как пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», с трала соскочил экскаватор.

Фото: Виталий Бекетов/vk.com/spb_today

Незадолго до этого в Кронштадте в результате ДТП с эвакуатора попытался «сбежать» фургон «Форд» с иностранными номерами. «Фонтанка» уже публиковала курьёзные фотографии этой аварии.

В самом Петербурге отличились как минимум три грузовика. Сегодня утром около Финляндского вокзала с одного из них упали стеклопакеты. «Хорошо, что в этот момент машины рядом с ним не ехали. От шума и звона все шеи посворачивали. Трамваи встали сразу», – пишет Таня в «ДТП и ЧП».

Вчера на проспекте Энгельса, 154, «грузовик растерял пеноблоки, хорошо, что без жертв». «Пробку собрал до самого Просвета. Обычные ребята помогли несчастному водиле собрать», – рассказали очевидцы в той же группе.

А вот мусорщик во Фрунзенском районе вчера вечером убирать за собой не стал. Цитируем пост: «Водитель мусоровоза потерял часть груза, резко дернувшись со светофора на перекрёстке Благодатной и Варшавской. Проехал перекрёсток, вышел, закрыл створки и свалил. Перекрыта средняя полоса в сторону Кубинской перед светофором».