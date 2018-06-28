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Фонтанка.fi
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28.06.2018 17:53

Финляндия ждет "хельсинкский процесс - 2"

Встреча Трампа и Путина состоится в Хельсинки 16 июля. В Финляндии на переговоры смотрят с надеждой, проводя параллели с хельсинкским процессом, смягчившим холодную войну. Есть и страх, что Европа останется в одиночестве.
Финляндия ждет "хельсинкский процесс - 2"
Президент Финляндии Саули Ниинистё// Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Лидеры двух стран 16 июля проведут переговоры в Хельсинки. Финляндия одной из первых, ещё после президентских выборов в США, заговорила что готова стать площадкой для встречи Путина и Трампа, а когда стало известно о готовящемся историческом саммите президентов США и России, глава Суоми Саули Ниинистё заявил, что «Финляндия всегда готова предложить свои хорошие услуги, если о них попросят».

«Даже малейшие шаги на пути ослабления напряженности были бы в интересах каждого», – прокомментировал позже финский президент.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сразу написал, что Хельсинки — «идеальное место» для переговоров, чтобы вывести отношения «из тупика».

Вероятно, он имел в виду то, что Финляндия не входит в НАТО, сохраняя свой нейтральный статус, и при этом имеет неплохой опыт принятия важных встреч.

Против встречи в Хельсинки в Финляндии высказываются по большей части те, кто испытывает неприязнь к одному из лидеров или сразу к обоим. Но большинство всё же сошлись на том, что саммит президентов двух мировых держав поддерживает статус страны.

Маркку Кивинен, директор Александровского института, занимающегося изучением России,  уверен, что встреча Путина и Трампа в Хельсинки – хорошая новость для Финляндии. «Это, конечно, очень положительно, что возможность диалога существует, ведь пока таковых было очень мало. Практическая роль нашей страны очень мала, но то, что Финляндия может служить ареной встречи, – это символ хельсинкского процесса, финского нейтралитета», – считает профессор.

Хельсинкский процесс, направленный на разрядку напряжённых отношений между СССР и НАТО в пользу мира и безопасности, начался в Хельсинки с подписания в 1975 году 35 странами Заключительного акта по безопасности и сотрудничеству в Европе. В финской столице в августе 1975-го на саммите состоялась встреча президента США Джеральда Форда с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Тогда и позже Финляндия активно выступала под лозунгом: «Финляндия не может быть нейтральной в вопросах войны и мира, она всегда за мир». Так, в Суоми проходили встречи по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке, в Нагорном Карабахе и другие, а президент Мартти Ахтисаари получил Нобелевскую премию за вклад в урегулирование международных конфликтов. Так что и сейчас финны рады «засветиться» в роли нейтральной стороны, которая способствует переговорам лидеров двух держав.

«Мне кажется, – у нас в Финляндии это считают довольно большой проблемой, – что сейчас в мире развивается новая форма холодной войны, и мне кажется, что ни Путин, ни Трамп этого не хотят. И поэтому мы надеемся, что будут новые открытия в перспективе», – говорит профессор Кивинен. Здесь непредсказуемости добавляет импульсивность Трампа, но эксперт допускает, что результаты встречи могут стать неожиданно позитивными. «Это в какой-то мере проблематично [что вопросы безопасности в Европе обсуждает такой импульсивный политик как Трамп], но с точки зрения Европы всё же есть положительный потенциал встречи по решению вопроса безопасности в мире. У него есть новые идеи, которые несколько противоречат его выступлениям по Европе. Я имею в виду, например, новые договоры и инициативы, касающиеся кризиса на Украине», – поясняет директор института, подчеркивая при этом, что проблематика Украины сейчас доминирует в отношениях Евросоюза и России.

Кивинен не ждёт, что приезд Трампа и Путина в его страну, несмотря на скептическое отношение к обоим, может вызвать какой-либо серьёзный протест. «В Европе, как вы знаете, Трамп очень непопулярный и Путин не очень популярный. Но такой диалог очень важен с точки зрения дипломатического процесса, поэтому если и будут какие-то протесты и демонстрации, они будут очень маленькие и неважные», – полагает эксперт.

Финляндия, в свою очередь, действительно хочет обратить внимание на себя. Мэр Хельсинки заявил, что саммит — шанс показать миру, что его страна — это «надёжная, функционирующая западная демократия». Президент Финлянедии Саули Ниинистё хочет воспользоваться переговорами с Трампом и Путиным, чтобы обратить внимание на проблемы, которые беспокоят его страну, – это безопасность на Балтике и чёрная сажа в Арктике.

«Путин мог бы вертеть Трампом, как захочет»

Отметим, что до этого Путин и Трамп лично общались только два раза – год назад состоялся двухчасовой разговор на саммите «большой двадцадки» в Гамбурге, а в конце 2017-го президенты кратко побеседовали на саммите АТЭС во Вьетнаме.

Финские СМИ отнеслись к встрече Трампа и Путина очень настороженно. Так, в своей колонке журналист главной финской общественной телерадиокомпании Мика Мякеляйнен увидел в предстоящих переговорах риски для западных стран. По мнению Мякеляйнена, «Путин мог бы вертеть Трампом, как захочет», если «сможет подлизаться» к падкому на лесть республиканцу. Особенно финского автора беспокоит то, что вся европейская безопасность подвергается угрозе из-за присутствия Трампа на саммите НАТО, который состоится 11 — 12 июля в Брюсселе. «Позволить Трампу и Путину вести переговоры о европейской безопасности было бы, прямо говоря, безответственно», – пишет журналист и заключает: «Опасная комбинация».

Спецкор одной из самых популярных газет Финляндии Ilta-Sanomat тоже обращает на то, что встретятся две противоположности. Что получится из переговоров импульсивного Трампа, как-то заявившего, что ему не нужно готовиться к встречам, и Путина, который тщательно изучает слабые стороны собеседника, предположить трудно, рассуждает Йоуко Йуонала.

Самый плохой для европейской безопасности шаг, который, по мнению автора, может сделать Трамп — отказаться от учений НАТО в Польше и на Балтике в обмен на обещание Путина тренировать армию подальше от западных границ.

«Европа угрожает остаться во власти двух авторитарных и непредсказуемых держав, которые договариваются об устройстве мира между собой», – предупреждает Йоунала. Рассуждая об экономике и торговле, автор тоже приходит к неутешительным выводам. Он пишет, что «Европа уже начала мысленно готовиться к тому, чтобы оставаться в одиночестве» и удивляется скорости, с которой «континенты отходят друг от друга».

Рассуждения о печальной судьбе Евросоюза напечатала сегодня и другая ведущая финская газет — Helsingin Sanomat. «Европа имеет два варианта в эпоху Трампа: выживать самостоятельно или сломаться, – утверждает автор Пааво Раутио. – … Если европейское сотрудничество начнет рушиться под внешним и внутренним давлением, Германии это обойдётся дорого. Если из-за проблем внутренней политики Германия не сможет выдержать изменений, то спад может быть действительно большим для всей Европы».

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»


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