Коммерческие помещения: плюсы второго этажа

Распространено мнение, что первые этажи под коммерцию лучше, чем вторые. Если вы собираетесь разместить там, например, магазин одежды с витринной экспозицией или магазин «24 часа» – возможно. Но и у коммерческих помещений на вторых этажах есть свой «покупатель».

Коммерция на втором этаже подойдёт для бизнесов, ориентированных на целевой заход: офисы, салоны, медицинские учреждения, школы танцев и различные центры дополнительного образования. Но даже рестораны, которым важен и нужен постоянный трафик, зачастую выбирают вторые этажи, поскольку они уютнее, особенно если столики располагаются у панорамного окна. Хотя, как отмечают в компании LEGENDA, такое деление очень условно, потому что пространство входов на вторые этажи организовано таким образом, что оно подходит под разные виды бизнеса.

У коммерческих помещений на втором этаже есть ряд преимуществ. Во-первых, это – цена. При прочих равных условиях в сравнении с первыми этажами она может быть ниже на 25-35%. Более того, компания LEGENDA подготовила специальное летнее предложение на коммерческие помещения на втором этаже. Предложение распространяется на недвижимость площадью от 41,5 кв. м до 507,4 кв. м. в smart-комплексе «LEGENDA Дальневосточного», который строится в Невском районе Санкт-Петербурга в 5 км от центра города.

Второе преимущество – это хорошая видимость вывески. Расположенная на втором этаже, она заметнее как для пешеходов, так и автомобилистов. В-третьих, дополнительное рекламное пространство. На лестничном пролете можно разместить дополнительную информацию о компании – ее будут видеть клиенты, поднимаясь в офис. Ну и наконец, на вход в помещение на втором этаже можно поставить ограничение – с помощью звонка домофона или ресепшна.

Как купить?

Приобрести smart-коммерцию можно на условиях единовременной оплаты, в рассрочку от застройщика. Также сразу три банка – ПАО Банк Санкт-Петербург, Абсолют Банк и СМП Банк – предоставляют ипотечный кредит на покупку коммерческой недвижимости.

Кроме того, при желании покупатель сможет воспользоваться специальной программой от LEGENDA по поиску арендатора. Застройщик свяжет собственника или потенциального покупателя с заинтересованным в помещении арендатором для обсуждения условий сотрудничества. Данная программа бесплатна для участников.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

АО «СМП Банк» лицензия Центрального банка №3368 от 16.12.2014г.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Дальневосточного - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО" , проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/