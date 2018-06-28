Быть своим среди людей

Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» собирает 459 тысяч рублей на проведение интеграционного летнего лагеря для подростков. В лагере ребята с аутизмом будут жить вместе со сверстниками без расстройств аутистического спектра — общаться, учиться доверять и дружить.

Подросткам с аутизмом тоже хочется заводить друзей, отправляться в походы, петь у костра. Многих из них обижали на детских площадках, обзывали или дразнили в школе. С ними часто не хотели играть. Им сложно поверить, что люди кругом готовы их принять. Лагерь Центра «Антон тут рядом» даст им позитивный опыт общения с новыми людьми и возможность успешной социализации в будущем. Ведь чем раньше начать работу, тем заметнее будут результаты.

У студентов центра «Антон тут рядом» разные особенности: кому-то сложно выйти одному на улицу, кто-то не может сам приготовить еду, кому-то нужно помочь умыться. В лагере специалисты и волонтеры помогут научиться, например, ходить в душ, готовиться ко сну, организовывать личное пространство. Помимо этого, все ребята будут заниматься в творческих мастерских — рисовать, шить, играть на музыкальных инструментах.

В рамках программы «Лето со смыслом» фонда Naked Heart Foundation / Фонд «Обнаженные cердца» cотрудники Центра несколько лет подряд проходили стажировку в лагере Rising Sun в США, по модели которого и выстраивается работа петербургского подросткового интеграционного лагеря. По этой же программе на смену приедут волонтёры из Америки — это специалисты с очень ценным и практически уникальным опытом для России.

Зоя Попова, исполнительный директор Центра «Антон тут рядом» написала на своей страничке в соцсети, что после летнего лагеря в прошлом году, одна из мам написала, что этот лагерь стал для нее первым отпуском за 16 лет. А еще в лагере соберутся 13 подростков с аутизмом и семеро без аутизма – братья и сестры ребят. Зоя предлагает подумать: как это – быть братом или сестрой кого-то, кто очень не похож на твоих друзей? Часто это значит – стесняться, замыкаться, жить с детства с ощущением трудной ноши. Не понимать зачастую поведение и реакции брата или сестры. В лагере все учатся понимать друг друга.

Зоя Попова напоминает, что в России нет системы поддержки людей с аутизмом, недостаточно специалистов.

«Волшебной таблетки от аутизма нет. А методики помощи есть. Им в России, повторюсь, не учат. И не диагностируют ребят – детей до 18 лет в городе у нас 464, по официальной статистике, при минимальном прогнозном количестве 9000 (консервативную статистику 1/100 даже Минздрав ратифицировал), – пишет Зоя. – Поэтому к нам приходят уставшие, с неизбывной тихой болью в глазах родители, которые говорят про своего раскачивающегося в углу подростка: с пяти лет на аминазинчике мы. Это ужас и ад. Мы постепенно отвоевываем ребят у него. Вот уже третий лагерь для подростков. И вот уже второй год – с участием годовых волонтеров. Которые потом год будут сопровождать ребят и учиться с ними работать под руководством новых сотрудников, чтобы потом стать агентами влияния и не дать кому-то «сесть на аминазинчик», а помочь быть тут рядом. Всего сотрудников и волонтеров в лагере будет 36. А самое крутое – что в этом году мы станем стажировочной площадкой для проектов из других регионов России, которые делают такие же лагеря у себя! Помогите, пожалуйста. Чтобы изменилась жизнь ребят, их родителей, братьев и сестер, а еще – чтобы людей, понимающих, что такое аутизм, у нас стало больше».

Для организации лагеря необходимо 458 925 рублей. На данный момент собрано лишь 21 320 рублей.

Помочь проекту можно здесь.