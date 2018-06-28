Быть своим среди людей

Еще
18:25 28.06.2018
Пришлите свою новость!
18:17
Правительство РФ обязало интернет-компании полгода хранить сообщения пользователей
18:10
У сборной Туниса закончились вратари
18:06
Рэпер XXXTentacion в посмертном клипе подрался с самим собой
17:55
Жители Ленсоветовского почти час провели без света
17:50
Суд разрешил «Газпрому» пока не платить штраф украинскому "Нафтогазу"
17:42
Петербургские кардиохирурги спасли подростка с помощью «взрослого искусственного сердца»
17:34
“ВКонтакте” показала “желтую карточку” администраторам Buceta rosa и им подобным
17:28
Петербургские автомобилисты потеряли мусор, стёкла, пеноблоки и экскаватор
17:24
Европейский университет больше не будет судиться с Рособрнадзором
17:06
«Левада-Центр»: Всё больше россиян считают правительство РФ неспособным изменить страну к лучшему
17:00
Финляндия хочет попиариться на встрече Путина и Трампа
16:55
За неделю РФ потеряла более 6 млрд долларов резерва
16:42
У Франции больше нет претензий к Керимову
16:38
Президент Финляндии рассказал, чего хочет от встречи Трампа и Путина
16:34
Дирижер Александр Дмитриев уходит с поста худрука филармонического оркестра
16:20
Суд арестовал активы и счета крупнейшего порта России
16:15
Росстат: В 2018 году смертность в Петербурге выросла на 3,5%
16:11
Пушков назвал Хельсинки «идеальным местом» для вывода отношений России и США «из тупика»
16:06
Национальная сборная радует и расстраивает россиян
15:52
Разрушение деревянной дачи в Сестрорецке может довести собственника до УК
15:47
Судьи в Невском районе вернулись к работе
15:45
Глава Красногвардейского района: Спорную дорогу в Новом Мурино демонтируют
15:29
Милана обвинила Александра Кержакова в краже сына
15:15
Следствию не удалось повторно арестовать предпринимателя Марка Броновского
15:07
Авария в Калининском районе оставила без света подсудимых
15:05
Кремль назвал дату саммита Трампа и Путина
15:03
Конгресс рассмотрит законопроект о включении в США 51-го штата
14:50
Путин: "Авангарды" и "Сарматы" появятся в армии в ближайшее время
14:45
Из СПбГУ отчислили студента, поддержавшего хабаровских живодерок
14:28
Трансляцию “Алых парусов” посмотрели 8 миллионов человек
14:19
Британские СМИ: После встречи с Путиным Трамп может отменить санкции и признать Крым
14:09
Омбудсмен: Голодающий больше месяца Сенцов находится в удовлетворительном состоянии
14:03
Лунев: Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть
13:59
Медведев: Электронные трудовые книжки начнут вести с 2020 года
13:54
Невский районный суд эвакуировали из-за сообщения о бомбе
13:40
18 петербургских вузов вошли в список Forbes
13:38
В Петербурге уволена директор Филармонии для детей и юношества
13:32
ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе
13:28
Fox News: Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
13:24
RBI купил дом на Крестовском за 260 млн рублей
13:08
Смольный в третий раз попытается закончить строительство школы в Металлострое
12:57
Секретарю петербургского суда просят год колонии за неподписанный протокол
12:50
Иранский флаг закрыл вход на стадионы петербургским фанатам-матерщинникам
12:45
Защитника сборной РФ хочет купить итальянский клуб
12:29
Volvo может открыть подписку на автомобили в России
12:24
Македония отказалась открыть дополнительные центры для беженцев
12:07
Соратника Трампа поймали на получении денег от Олега Дерипаски
12:02
В России создадут государственные магазины с дешевой рыбой
12:01
Названы возможные претенденты на «Оскар»-2019
11:56
Гус Хиддинк пришел потренировать сборную России
11:54
Петербургские приставы искали должника, а нашли отель для гастарбайтеров
11:47
Кадыров: Салах вернется в Чечню
11:44
Прокуратура Петербурга просит оправдать судебного клерка Эйвазова
11:41
Вслед за мошкарой на «Волгоград Арену» напали гадюки
11:30
Финский закон разрешил Uber вернуться в Хельсинки
11:23
Против главы карельского «Мемориала» возбудили новое уголовное дело
11:09
Лось на «Коле» изменил «Нексию» до неузнаваемости. Погибли люди
11:01
В Якутии воздушный шарик оставил без света 33 тысячи человек
10:44
Минобороны России готовится к провокациям «Белых касок» в Сирии
10:29
В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром
10:15
Петербургские «Чистые игры» добрались до Африки
10:04
Прогулка по Петропавловской крепости стоила американцу миллион рублей
09:56
Россияне замусорили в стране 4 миллиона гектаров
09:30
Петербургского тренера заподозрили в совращении юной спортсменки на берегу Крыма
09:20
В России предлагают приравнять номер мобильного к удостоверению личности
09:03
Совфед отказался запрещать чиновникам отдыхать в «санкционных» странах
08:44
В России появились тюремные сроки для торговцев редкими животными в Интернете
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
28.06.2018 17:06

Быть своим среди людей

Центр социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом» собирает 459 тысяч рублей на проведение интеграционного летнего лагеря для подростков. В лагере ребята с аутизмом будут жить вместе со сверстниками без расстройств аутистического спектра — общаться, учиться доверять и дружить.
Быть своим среди людей
Галина Артеменко /"Фонтанка.ру"/

Подросткам с аутизмом тоже хочется заводить друзей, отправляться в походы, петь у костра. Многих из них обижали на детских площадках, обзывали или дразнили в школе. С ними часто не хотели играть. Им сложно поверить, что люди кругом готовы их принять. Лагерь Центра «Антон тут рядом» даст им позитивный опыт общения с новыми людьми и возможность успешной социализации в будущем. Ведь чем раньше начать работу, тем заметнее будут результаты.

У студентов центра «Антон тут рядом» разные особенности: кому-то сложно выйти одному на улицу, кто-то не может сам приготовить еду, кому-то нужно помочь умыться. В лагере специалисты и волонтеры помогут научиться, например, ходить в душ, готовиться ко сну, организовывать личное пространство. Помимо этого, все ребята будут заниматься в творческих мастерских — рисовать, шить, играть на музыкальных инструментах.

В рамках программы «Лето со смыслом» фонда Naked Heart Foundation / Фонд «Обнаженные cердца» cотрудники Центра несколько лет подряд проходили стажировку в лагере Rising Sun в США, по модели которого и выстраивается работа петербургского подросткового интеграционного лагеря. По этой же программе на смену приедут волонтёры из Америки — это специалисты с очень ценным и практически уникальным опытом для России.

Зоя Попова, исполнительный директор Центра «Антон тут рядом» написала на своей страничке в соцсети, что после летнего лагеря в прошлом году, одна из мам написала, что этот лагерь стал для нее первым отпуском за 16 лет. А еще в лагере соберутся 13 подростков с аутизмом и семеро без аутизма – братья и сестры ребят. Зоя предлагает подумать: как это – быть братом или сестрой кого-то, кто очень не похож на твоих друзей? Часто это значит – стесняться, замыкаться, жить с детства с ощущением трудной ноши. Не понимать зачастую поведение и реакции брата или сестры. В лагере все учатся понимать друг друга.

Зоя Попова напоминает, что в России нет системы поддержки людей с аутизмом, недостаточно специалистов.

«Волшебной таблетки от аутизма нет. А методики помощи есть. Им в России, повторюсь, не учат. И не диагностируют ребят – детей до 18 лет в городе у нас 464, по официальной статистике, при минимальном прогнозном количестве 9000 (консервативную статистику 1/100 даже Минздрав ратифицировал), – пишет Зоя. – Поэтому к нам приходят уставшие, с неизбывной тихой болью в глазах родители, которые говорят про своего раскачивающегося в углу подростка: с пяти лет на аминазинчике мы. Это ужас и ад. Мы постепенно отвоевываем ребят у него. Вот уже третий лагерь для подростков. И вот уже второй год – с участием годовых волонтеров. Которые потом год будут сопровождать ребят и учиться с ними работать под руководством новых сотрудников, чтобы потом стать агентами влияния и не дать кому-то «сесть на аминазинчик», а помочь быть тут рядом. Всего сотрудников и волонтеров в лагере будет 36. А самое крутое – что в этом году мы станем стажировочной площадкой для проектов из других регионов России, которые делают такие же лагеря у себя! Помогите, пожалуйста. Чтобы изменилась жизнь ребят, их родителей, братьев и сестер, а еще – чтобы людей, понимающих, что такое аутизм, у нас стало больше».

Для организации лагеря необходимо 458 925 рублей. На данный момент собрано лишь 21 320 рублей.

Помочь проекту можно здесь.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 15:03

В «Новой Охте» появится яблоневый сад

На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
Setl City
16.05.2018 12:06

В ЖК «ЗимаЛето» открылся «Центр семейной адаптации»

В корпусе 5 ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков состоялось торжественное открытие первого в России «Центра семейной адаптации». Центр будет помогать приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей. В церемонии принял участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко
ПАО «Группа ЛСР»
15.05.2018 17:08

«Группа ЛСР» и БФ «Дети ждут» открыли первый в России Центр семейной адаптации

15 мая 2018 года, в Международный день семьи, благотворительный фонд «Дети ждут» при поддержке «Группы ЛСР» открыл в Санкт-Петербурге двери Центра семейной адаптации.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Петербургские «Чистые игры» добрались до Африки
Петербургским волонтёрам дадут бюджетные субсидии
«Лунный пёс» приглашает на «День милосердия»
Фонд «Живи сейчас» запустил флешмоб #МыНеЗнаемСвоюСилу в поддержку людей с БАС
Петербуржцы напили кофе более чем на 400 тыс. рублей для «Ночлежки»
«Лёгкая керамика» в помощь онкобольным людям
800 лет трезвости на всех - «Дому надежды на Горе» исполнилось 22 года
Фонд «Галчонок» снял мультик о том, как бороться с травлей детей
Петербургские спортсмены стали призерами Кубка России по велоспорту для незрячих
В Петропавловской крепости покажут «Взгляды» людей с инвалидностью
Быть своим среди людей
Зачем «Ночлежке» Москва?
Осталась только надежда на помощь посторонних людей
Даня мечтает встать на ноги
«Альцгеймер-кафе», как способ помощи
Помогите Даниле избавиться от опухоли
Верхом за здоровьем
«Громкий мир» пока ещё совсем тихий
Маленькому сердцу срочно нужна помощь
Жить без боли и слёз
Говорим и показываем
Главное
Последнее

ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе

В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром

В Петербург пришли серебристые облака

© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.