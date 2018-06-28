«Левада-Центр»: Всё больше россиян считают правительство РФ неспособным изменить страну к лучшему

Среди россиян растёт разочарование работой руководства страны. Отрицательные оценки всё чаще фиксируются по отношению к правительству, премьер-министру и президенту. Об этом сообщается в рейтинге «Левада-Центра», опубликованном 28 июня.

В июне с утверждением о том, что страна движется по неверному пути, согласились 42% опрошенных, в прошлом месяце положительно ответили на данное предположение 27% респондентов.

На 10% сократилось число тех, кто считает, что дела в государстве идут в правильном направлении. С этим утверждением согласились 46% участников исследования (в мае было 56%).

За последний месяц с 33 до 24% сократилось число безусловно поддерживающих президента Владимира Путина. Наблюдается также и снижение доверия к правительству.

«Население встревожено не только планами правительства реформировать пенсионную систему, но и общей неопределенностью положения дел, связанных как с внутренней социальной ситуацией, так и с внешней политикой. Незначительные перестановки в правительстве после выборов не прибавили уверенности людям и были встречены с явным неодобрением. 58% россиян полагают, что нынешнее правительство не в состоянии изменить положение в стране к лучшему», — пояснили составители рейтинга.

Ранее о падении рейтингов Владимира Путина рассказали в Фонде «Общественное мнение» и ВЦИОМ. К отрицательной динамике привели новости о повышении пенсионного возраста.

Добавим, АНО «Левада-Центр» внесено в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.