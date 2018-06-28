За неделю РФ потеряла более 6 млрд долларов резерва

За неделю международные резервы России снизились на $6,1 млрд и на 22 июня составили $456,3 млрд против $462,4 млрд на 15 июня, сообщает Банк России 28 июня.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $6,1 млрд, или на 1,3%, под воздействием отрицательной переоценки и на 22 июня составил $456,3 млрд», — заявили в ЦБ РФ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.