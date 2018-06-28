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28.06.2018 16:55

За неделю РФ потеряла более 6 млрд долларов резерва

За неделю международные резервы России снизились на $6,1 млрд и на 22 июня составили $456,3 млрд против $462,4 млрд на 15 июня, сообщает Банк России 28 июня.

«Объем международных резервов за неделю снизился на $6,1 млрд, или на 1,3%, под воздействием отрицательной переоценки и на 22 июня составил $456,3 млрд», — заявили в ЦБ РФ.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.


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28.06.2018 17:21

Коммерческие помещения: плюсы второго этажа

Распространено мнение, что первые этажи под коммерцию лучше, чем вторые. Если вы собираетесь разместить там, например, магазин одежды с витринной экспозицией или магазин «24 часа» – возможно. Но и у коммерческих помещений на вторых этажах есть свой «покупатель»
Петербургская недвижимость
27.06.2018 18:26

Для клиентов «Петербургской Недвижимости» снижены ставки по ипотеке

«Петербургская Недвижимость» представляет возможность приобрести квартиру в ипотеку со ставкой всего от 8,9%. Данное предложение разработано совместно со стратегическим партнером компании – банком ВТБ
ГК «Эталон»
27.06.2018 10:55

Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг «Эталон ЛенСпецСМУ» на уровне «B+»

Группа «Эталон» объявляет о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «B+» со стабильным прогнозом.
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В Петербург пришли серебристые облака

Новости компаний
LEGENDA Intelligent Development
28.06.2018 17:21
Коммерческие помещения: плюсы второго этажа
Распространено мнение, что первые этажи под коммерцию лучше, чем вторые. Если вы собираетесь разместить там, например, магазин одежды с витринной экспозицией или магазин «24 часа» – возможно. Но и у коммерческих помещений на вторых этажах есть свой «покупатель»
Петербургская недвижимость
27.06.2018 18:26
Для клиентов «Петербургской Недвижимости» снижены ставки по ипотеке
«Петербургская Недвижимость» представляет возможность приобрести квартиру в ипотеку со ставкой всего от 8,9%. Данное предложение разработано совместно со стратегическим партнером компании – банком ВТБ
ГК «Эталон»
27.06.2018 10:55
Рейтинговое агентство подтвердило рейтинг «Эталон ЛенСпецСМУ» на уровне «B+»
Группа «Эталон» объявляет о подтверждении рейтинговым агентством S&P Global Ratings долгосрочного кредитного рейтинга АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») по международной шкале на уровне «B+» со стабильным прогнозом.
pixabay.com
26.06.2018 12:19
Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
предоставлено компанией ООО «УК «Боксберри»
26.06.2018 10:15
В Санкт-Петербурге набирает популярность интернет-шопинг
Открываем новые горизонты для e-commerce* вместе со службой доставки Boxberry
ГК «КВС»
25.06.2018 15:05
ГК «КВС» получила банковское финансирование для ЖК «Наутилус»
Банк ВТБ открыл для компании «КВС» кредитную линию в размере 2,5 млрд рублей на финансирование строительства жилого квартала бизнес-класса «Наутилус» сроком на два с половиной года.
ГК «ЦДС»
22.06.2018 16:14
ЦДС «Елизаровский» и ЦДС «Полюстрово» аккредитованы еще одним банком
Банк ВТБ (ПАО) аккредитовал два новых объекта ЦДС «Полюстрово» и ЦДС «Елизавровский» и предоставляет ипотечную ставку от 8,9% на все объекты ЦДС
ГК «Эталон»
21.06.2018 16:59
«Эталон ЛенСпецСМУ» выплатил восьмой купон по облигационному займу
21 июня 2018 г. по облигационному займу АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») серии 001Р-01 (идентификационный номер выпуска 4B02-01-17644-J-001P) были полностью и своевременно исполнены обязательства по выплате 8-го купона.
ГК «КВС»
21.06.2018 13:48
Квартиры от компании «КВС» по ставкам от 6,7%
Сбербанк выдает ипотечный кредит на покупку квартир «КВС» с субсидированной ставкой от 7,1% на 7 лет и от 7,7% на 12 лет. При сумме кредита от 3,8 млн рублей ставки еще ниже – от 6,7 % на 7 лет и от 7,2% на 12 лет (процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта)
ГК «ЦДС»
21.06.2018 12:38
Жилой комплекс ЦДС «Полюстрово» аккредитован еще двумя банками
Банк «Санкт-Петербург» (ПАО) и АК Барс Банк аккредитовали новый жилой комплекс ЦДС «Полюстрово».
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