Финляндия хочет попиариться на встрече Путина и Трампа

Мэр Хельсинки, бывший министр экономики Ян Вапаавуори заявил, что Финляндия и Хельсинки должны воспользоваться возможностью показать всё самое лучшее миру, когда в финскую столицу на саммит Владимира Путина и Дональда Трампа съедутся сотни, а может, и тысячи журналистов со всего мира. Об этом пишет Yle.

«Это великолепная возможность для Хельсинки и Финляндии обратить внимание на наши сильные стороны», – сказал Вапаавуори. По его мысли, встреча мировых лидеров должна укрепить восприятие иностранцами Финляндии как надежной, функционирующей и западной демократии.

В свою очередь, организация по продвижению туризма Visit Finland намерена продвигать среди представителей СМИ идею Live like a local («Живи как местный»), чтобы они смогли окунуться в жизнь финнов.

«Понятно, что меры по обеспечению безопасности и организации дорожного движения будут серьёзными. Саммит, безусловно, отразится на буднях простых людей в зависимости от того, где пройдёт встреча», – добавил Вапаавуори, комментируя визит лидеров РФ и США.