У Франции больше нет претензий к Керимову

С сенатора Сулеймана Керимова во Франции сняты все обвинения в уклонении от уплаты налогов. Он может без разрешения суда вернуться в Россию.

Член верхней палаты российского парламента избавлен от уголовных претензий со стороны правоохранительных органов Франции. Об этом 28 июня сообщили «Интерфаксу» информированные источники. Претензий к нему более нет, сенатору вскоре вернут паспорт и 40-миллионный залог.

Керимова, напомним, обвиняли в махинациях с покупкой недвижимости во Франции, которые помогли ему избежать налоговых обременений. Элитные дома он якобы покупал по заниженной цене, общая сумма сделок превысила 400 миллионов евро. В деле звучали имена швейцарцев Александра Штудхальтера и Филиппа Боргетти, об их дальнейшей судьбе пока не сообщается. Члена Совфеда задержали в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. Он остался на свободе под залог в 40 миллионов евро и несколько раз летал в Россию.