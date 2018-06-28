Спасите медведей (и мойву)

Всего через пару десятков лет в Баренцевом море может разразиться настоящая климатическая катастрофа, которая нанесет жестокий удар по местным экосистемам и значительно повлияет на погодные условия всего региона, а Северной Европе принесет холод, зной и бури.

«Фонтанка.ру» уже сообщала, что согласно данным норвежских исследователей, которые на днях были опубликованы в научном журнале Nature Climate Change и красочно изложены в различных научно-популярных изданиях, процесс расширения зоны атлантического водного режима в Баренцевом море и сокращение зоны арктического режима продолжаются ускоренными темпами.

Баренцево море теряет плавучие льды и становится все теплее. Это приведет к сокращению ареала обитания таких животных, как тюлени и белые медведи, погубит морские биоценозы, привыкшие к более холодным водам, изменит условия коммерческого рыболовства. С другой стороны, можно ожидать и смены механизма формирования погоды в Северной Европе. А это уже касается каждого в наших широтах.

Двуликое Баренцево море

Со времен последнего ледникового периода, который закончился около 9 тысяч лет назад, Баренцево море (ограниченное с юга берегами Евразии, с востока архипелагом Новая Земля, а с севера — архипелагами Северная Земля и Шпицберген) существовало в двух режимах — специалисты их называют доменами, или областями.

Атлантическая область – это юго-западный участок моря, где сильно влияние ветвей Гольфстрима, здесь воды более теплые и соленые, и что важно — весьма однородные по глубине.

А вот в арктической, северо-восточной области морские воды в значительной мере стратифицированы, то есть в верхней части, под морским льдом и на границе этого льда, находятся более пресные холодные воды, которые лежат на поверхности хоть и более соленых, но и более теплых вод.

И наконец, есть пограничный район, где происходит процесс разрушения или нарастания льда – там слои воды перемешиваются.

Так вот, исследования норвежских исследователей доказывают, что уже с начала 2000-х годов запустился механизм разрушения сложившейся системы — атлантическая область все активнее наступает на арктическую зону, то есть в Баренцевом море исчезают льды.

Импорта нет...

Обычно недостачу покрывает Арктический массив Ледовитого океана — происходит своеобразный импорт морского льда, в дополнение к тому, что образуется зимой на самой поверхности Баренцева моря. Этот «импортный» лед, покрытый слоем снега, тая весной и летом, в Баренцевом море обеспечивает формирование слоя холодной, опресненной воды, которая служит экраном для глубинных теплых атлантических вод.

Беда в том, что количество льда, которое Баренцево море получает из субполярных областей Ледовитого океана, постоянно уменьшается. Ученые выяснили, что средний годовой объем импорта льда в 2000 – 2015 годах был примерно на 40% меньше, чем парой десятилетий ранее.

Общее, глобальное уменьшение льдообразования в целом в Арктике сокращает поступление льда в Баренцево море. А расширение атлантической зоны в этом море уменьшает и площадь образования собственного плавучего льда осенью. Это классический замкнутый круг. Здесь сходятся и глобальные и региональные климатические процессы.

Холод как следствие тепла

Атлантическая область, наступающая в Баренцевом море, несет с собой грандиозные объемы тепловой энергии. Когда море открыто, эта тепловая энергия уходит в атмосферу. Именно поэтому птицы Хибинских гор летят зимой на север — к побережью Кольского полуострова, где Баренцево море не замерзает круглый год. Над этой зоной царствуют области низкого атмосферного давления.

Ледовые поля в свою очередь экранируют тепловой поток из глубин моря, над ними сохраняются зоны высокого давления и низких температур. В случае, если ледовые поля разрушаются и начинается активное перемешивание водных масс, над морем возникает эффект «крышки от кастрюли», прекрасно описанный еще в 2009 году сотрудниками Потсдамского университета Владимиром Петуховым и Владимиром Семеновым, которые смоделировали исчезновение морского льда в Баренцевом морском регионе.

Петухов и Семенов, а также последовавшие затем исследования ученых Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, подтвердили связь между исчезновением арктического морского льда и прорывами массивов холодного воздуха в Европу. Расширяющаяся в Северной Атлантике и Баренцевом море зона, свободная ото льда, создает большую зону низкого давления, а эта зона как бы открывает путь для прорыва холодных (и тяжелых) воздушных масс из Арктики и Восточной Сибири (которая, если смотреть на нашу планету со стороны Северного полюса, не так-то и далеко).

Это объясняет кажущийся парадокс, согласно которому глобальное потепление на планете может привести к периодическим сильным похолоданиям в Европе в зимний период. В свою очередь летом смена воздушной циркуляции будет периодически приводить к волнам жары. А столкновение жары и холода станет генерировать частые шторма и бури, а также сильные, обильные проливные дожди.

Время на исходе

Экологов и бизнесменов беспокоят биологические аспекты нарастающих изменений. Например, директор программы климата и энергетики WWF в России Алексей Кокорин отмечает, что таяние морских льдов ударит по популяции белого медведя, который может остаться отрезанным от своей основной пищи — тюленей, что будет побуждать хищника адаптироваться под изменения и выходить к людям, в частности на помойки. А это в свою очередь будет приводить к конфликту человека и животного. Также происходит смещение лежбищ и мест скоплений моржей, что тоже ведет к гибели особей.

В свою очередь норвежские ученые обращают внимание, что смещение атлантической и арктической областей приведет к миграции различных видов рыб. Будут и рыбы, которые несомненно пострадают от этого, — в частности, мойва, которая питается видами, связанными с пограничной зоной морских льдов. Мало того что сама мойва является ценным продуктом, она также является ключевой добычей для других ценных пород рыб, на которых производится коммерческий лов.

Предсказать, как будут развиваться события, сейчас очень сложно, однако, как отметил в интервью экологическому порталу Carbon Brief профессор Международного центра арктических исследований Университета Аляски Игорь Поляков, собранный и проанализированный массив качественных наблюдений позволяет считать, что регион скоро сменит арктический на атлантический тип климата и последствия этого будут весьма драматичными. Сами же норвежские исследователи во главе с профессором Сигрид Линд полагают, что времени до разрушения сложившейся в Баренцевом море районирования водных масс осталось совсем мало — примерно до 2040 года.

Константин Ранкс специально для «Фонтанки.ру»