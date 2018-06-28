Почему Запад боится встречи Путина и Трампа

6 The Times: Будущее блока НАТО под вопросом

Бывшая Государственный секретарь США Мадлен Олбрайт выразила озабоченность тем, что Трамп может поставить под удар будущее НАТО в своем желании договориться с Путиным.

Я думаю, что он [Дональд Трамп] рассматривает НАТО как бизнес, где люди должны платить. Но это не отель, чтобы выпаливать арендную плату. Я боюсь этого обсуждения", – цитирует политика The Times. Издание также указывает, что в ходе переговоров Трамп может пожертвовать финансированием Североатлантического альянса.