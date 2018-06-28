Почему Запад боится встречи Путина и Трампа

- А вдруг Трамп признает Крым и снимет санкции!
- Bloomberg: Путину и Трампу не о чем говорить, – им вообще не надо встречаться
- CNN: Трамп хочет поставить точку в вопросе российского вмешательства в выборы
- Если эти двое договорятся, Европа останется в одиночестве
- CNBC: Попытка избежать ошибки
- The Times: Будущее блока НАТО под вопросом
- The Times: США открывает собственную военную базу в Восточной Европе
- Bloomberg: Торговые войны продолжатся и после встречи
1 А вдруг Трамп признает Крым и снимет санкции!
Британское издание The Times со ссылкой на министров страны делает предположение: Трамп собирается заключить с Путиным "мирное соглашение", пойдя на значительные уступки.
Президент США может согласиться с присоединением Крыма к России, изменит санкции в обмен на прекращение огня на Украине, – пишет газета, подчеркивая, что советник президента США Джон Болтон ранее отклонил деловое предложение в таком виде.
2 Bloomberg: Путину и Трампу не о чем говорить, – им вообще не надо встречаться
"Президент США любит играть в международного деятеля, а Путину нравится выглядеть разумно и конструктивно. У них будет возможность вжиться в эти роли. Но у них нет никакой повестки дня, а уж тем более существенной цели для переговоров", – сообщает Bloomberg. В другой колонке издание заявляет: «Американцы должны опасаться любых переговоров этих людей один на один».
3 CNN: Трамп хочет поставить точку в вопросе российского вмешательства в выборы
Американский телеканал CNN сфокусировался на важном для Дональда Трампа вопросе внутренней повестки – якобы имевшей место помощи России во время его предвыборной компании. Он хочет показать, что является самостоятельным политиком. "Я думаю, что разговоры многих людей, который считают, что встреча президентов Трампа и Путина как-то доказывает некоторую связь между кампанией Трампа и Кремлем, является полным вздором", – цитирует канал слова советника Болтона.
4 Если эти двое договорятся, Европа останется в одиночестве
Заголовок The Times: "Раскол на Западе". Лидеры европейских государств сегодня, 28 июня, обсудят вопрос единства западных стран в преддверии встречи Путина и Трампа.
"Тереза Мэй собирается четко заявить, что Великобритания готова присоединиться к европейским мерам по противодействию России, даже если США это не поддержит".
5 CNBC: Попытка избежать ошибки
"Самый насущный вопрос для США – избежать недопонимания с Россией, поскольку любое недоразумение увеличит вероятность ошибки, которая может еще более обострить отношения между двумя военными державами."
6 The Times: Будущее блока НАТО под вопросом
Бывшая Государственный секретарь США Мадлен Олбрайт выразила озабоченность тем, что Трамп может поставить под удар будущее НАТО в своем желании договориться с Путиным.
Я думаю, что он [Дональд Трамп] рассматривает НАТО как бизнес, где люди должны платить. Но это не отель, чтобы выпаливать арендную плату. Я боюсь этого обсуждения", – цитирует политика The Times. Издание также указывает, что в ходе переговоров Трамп может пожертвовать финансированием Североатлантического альянса.
7 The Times: США открывает собственную военную базу в Восточной Европе
От переговоров с Путиным по поводу НАТО Америка также может вынести собственную выгоду. "США отрывают военную базу в Польше, финансируемую польским правительством, согласно двустороннему соглашению без участия НАТО. "
8 Bloomberg: Торговые войны продолжатся и после встречи
Среди тем для обсуждения могут возникнуть последствия патерналистской политики Америки.
"Россия как крупный производитель алюминия и стали является пассивной жертвой торговых войн Трампа. Поставляя энергию в Европу, Россия неизбежно остается конкурентом США", – пишет деловое издание, указывая, что в этом вопросе им также придется договариваться.
Справка:
Напомним, что информация о переговорах Путин – Трамп появилась неделю назад. Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Путиным после саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Для подготовки переговоров в Москву приезжал советник президента США Джон Болтон, который провел встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. До этого президенты встречались лишь дважды в рамках саммитов (июль 2017-го - формата G20 и в ноябре 2017-го АТЭС).