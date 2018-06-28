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Власть

Почему Запад боится встречи Путина и Трампа

Почему Запад боится встречи Путина и Трампа
Пресс-служба президента РФ

Крым, Украина, НАТО и санкции, - решений по ним во время официальных переговоров президентов России и США в Хельсинки уже начали бояться в Европе. Кто, почему?

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28.06.2018 17:24
Почему Запад боится встречи Путина и Трампа
  1. А вдруг Трамп признает Крым и снимет санкции!
  2. Bloomberg: Путину и Трампу не о чем говорить, – им вообще не надо встречаться
  3. CNN: Трамп хочет поставить точку в вопросе российского вмешательства в выборы
  4. Если эти двое договорятся, Европа останется в одиночестве
  5. CNBC: Попытка избежать ошибки
  6. The Times: Будущее блока НАТО под вопросом
  7. The Times: США открывает собственную военную базу в Восточной Европе
  8. Bloomberg: Торговые войны продолжатся и после встречи

1 А вдруг Трамп признает Крым и снимет санкции!

Британское издание The Times со ссылкой на министров страны делает предположение: Трамп собирается заключить с Путиным "мирное соглашение", пойдя на значительные уступки.

Президент США может согласиться с присоединением Крыма к России, изменит санкции в обмен на прекращение огня на Украине, – пишет газета, подчеркивая, что советник президента США Джон Болтон ранее отклонил деловое предложение в таком виде.

2 Bloomberg: Путину и Трампу не о чем говорить, – им вообще не надо встречаться

"Президент США любит играть в международного деятеля, а Путину нравится выглядеть разумно и конструктивно. У них будет возможность вжиться в эти роли. Но у них нет никакой повестки дня, а уж тем более существенной цели для переговоров", – сообщает Bloomberg. В другой колонке издание заявляет:  «Американцы должны опасаться любых переговоров этих людей один на один».  

3 CNN: Трамп хочет поставить точку в вопросе российского вмешательства в выборы

Американский телеканал CNN сфокусировался на важном для Дональда Трампа вопросе внутренней повестки – якобы имевшей место помощи России во время его предвыборной компании. Он хочет показать, что является самостоятельным политиком. "Я думаю, что разговоры многих людей, который считают, что встреча президентов Трампа и Путина как-то доказывает некоторую связь между кампанией Трампа и Кремлем, является полным вздором", – цитирует канал слова советника Болтона.

4 Если эти двое договорятся, Европа останется в одиночестве

Заголовок The Times: "Раскол на Западе". Лидеры европейских государств сегодня, 28 июня, обсудят вопрос единства западных стран в преддверии встречи Путина и Трампа. 

"Тереза Мэй собирается четко заявить, что Великобритания готова присоединиться к европейским мерам по противодействию  России, даже если США это не поддержит".

5 CNBC: Попытка избежать ошибки

"Самый насущный вопрос для США – избежать недопонимания с Россией, поскольку любое недоразумение увеличит вероятность ошибки, которая может еще более обострить отношения между двумя военными державами." 

6 The Times: Будущее блока НАТО под вопросом

Бывшая Государственный секретарь США Мадлен Олбрайт выразила озабоченность тем, что Трамп может поставить под удар будущее НАТО в своем желании договориться с Путиным.

Я думаю, что он [Дональд Трамп] рассматривает НАТО как бизнес, где люди должны платить. Но это не отель, чтобы выпаливать арендную плату. Я боюсь этого обсуждения", – цитирует политика The Times. Издание также указывает, что в ходе переговоров Трамп может пожертвовать финансированием Североатлантического альянса. 

7 The Times: США открывает собственную военную базу в Восточной Европе

От переговоров с Путиным по поводу НАТО Америка также может вынести собственную выгоду. "США отрывают военную базу в Польше, финансируемую польским правительством, согласно двустороннему соглашению без участия НАТО. "

8 Bloomberg: Торговые войны продолжатся и после встречи

Среди тем для обсуждения могут возникнуть последствия патерналистской политики Америки.

"Россия как крупный производитель алюминия и стали является пассивной жертвой торговых войн Трампа. Поставляя энергию в Европу, Россия неизбежно остается конкурентом США", – пишет деловое издание, указывая, что в этом вопросе им также придется договариваться. 

 

Автор: Евгений Богданов

Справка:

Напомним, что информация о переговорах Путин – Трамп появилась неделю назад. Дональд Трамп подтвердил, что встретится с Путиным после саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе. Для подготовки переговоров в Москву приезжал советник президента США Джон Болтон, который провел встречи с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным. До этого президенты встречались лишь дважды в рамках саммитов (июль 2017-го - формата G20 и в ноябре 2017-го АТЭС).

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