Шаргунов: Если человека начали жевать челюсти системы, то выплюнет она его с большой неохотой

Еще
18:26 28.06.2018
Пришлите свою новость!
18:17
Правительство РФ обязало интернет-компании полгода хранить сообщения пользователей
18:10
У сборной Туниса закончились вратари
18:06
Рэпер XXXTentacion в посмертном клипе подрался с самим собой
17:55
Жители Ленсоветовского почти час провели без света
17:50
Суд разрешил «Газпрому» пока не платить штраф украинскому "Нафтогазу"
17:42
Петербургские кардиохирурги спасли подростка с помощью «взрослого искусственного сердца»
17:34
“ВКонтакте” показала “желтую карточку” администраторам Buceta rosa и им подобным
17:28
Петербургские автомобилисты потеряли мусор, стёкла, пеноблоки и экскаватор
17:24
Европейский университет больше не будет судиться с Рособрнадзором
17:06
«Левада-Центр»: Всё больше россиян считают правительство РФ неспособным изменить страну к лучшему
17:00
Финляндия хочет попиариться на встрече Путина и Трампа
16:55
За неделю РФ потеряла более 6 млрд долларов резерва
16:42
У Франции больше нет претензий к Керимову
16:38
Президент Финляндии рассказал, чего хочет от встречи Трампа и Путина
16:34
Дирижер Александр Дмитриев уходит с поста худрука филармонического оркестра
16:20
Суд арестовал активы и счета крупнейшего порта России
16:15
Росстат: В 2018 году смертность в Петербурге выросла на 3,5%
16:11
Пушков назвал Хельсинки «идеальным местом» для вывода отношений России и США «из тупика»
16:06
Национальная сборная радует и расстраивает россиян
15:52
Разрушение деревянной дачи в Сестрорецке может довести собственника до УК
15:47
Судьи в Невском районе вернулись к работе
15:45
Глава Красногвардейского района: Спорную дорогу в Новом Мурино демонтируют
15:29
Милана обвинила Александра Кержакова в краже сына
15:15
Следствию не удалось повторно арестовать предпринимателя Марка Броновского
15:07
Авария в Калининском районе оставила без света подсудимых
15:05
Кремль назвал дату саммита Трампа и Путина
15:03
Конгресс рассмотрит законопроект о включении в США 51-го штата
14:50
Путин: "Авангарды" и "Сарматы" появятся в армии в ближайшее время
14:45
Из СПбГУ отчислили студента, поддержавшего хабаровских живодерок
14:28
Трансляцию “Алых парусов” посмотрели 8 миллионов человек
14:19
Британские СМИ: После встречи с Путиным Трамп может отменить санкции и признать Крым
14:09
Омбудсмен: Голодающий больше месяца Сенцов находится в удовлетворительном состоянии
14:03
Лунев: Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть
13:59
Медведев: Электронные трудовые книжки начнут вести с 2020 года
13:54
Невский районный суд эвакуировали из-за сообщения о бомбе
13:40
18 петербургских вузов вошли в список Forbes
13:38
В Петербурге уволена директор Филармонии для детей и юношества
13:32
ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе
13:28
Fox News: Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
13:24
RBI купил дом на Крестовском за 260 млн рублей
13:08
Смольный в третий раз попытается закончить строительство школы в Металлострое
12:57
Секретарю петербургского суда просят год колонии за неподписанный протокол
12:50
Иранский флаг закрыл вход на стадионы петербургским фанатам-матерщинникам
12:45
Защитника сборной РФ хочет купить итальянский клуб
12:29
Volvo может открыть подписку на автомобили в России
12:24
Македония отказалась открыть дополнительные центры для беженцев
12:07
Соратника Трампа поймали на получении денег от Олега Дерипаски
12:02
В России создадут государственные магазины с дешевой рыбой
12:01
Названы возможные претенденты на «Оскар»-2019
11:56
Гус Хиддинк пришел потренировать сборную России
11:54
Петербургские приставы искали должника, а нашли отель для гастарбайтеров
11:47
Кадыров: Салах вернется в Чечню
11:44
Прокуратура Петербурга просит оправдать судебного клерка Эйвазова
11:41
Вслед за мошкарой на «Волгоград Арену» напали гадюки
11:30
Финский закон разрешил Uber вернуться в Хельсинки
11:23
Против главы карельского «Мемориала» возбудили новое уголовное дело
11:09
Лось на «Коле» изменил «Нексию» до неузнаваемости. Погибли люди
11:01
В Якутии воздушный шарик оставил без света 33 тысячи человек
10:44
Минобороны России готовится к провокациям «Белых касок» в Сирии
10:29
В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром
10:15
Петербургские «Чистые игры» добрались до Африки
10:04
Прогулка по Петропавловской крепости стоила американцу миллион рублей
09:56
Россияне замусорили в стране 4 миллиона гектаров
09:30
Петербургского тренера заподозрили в совращении юной спортсменки на берегу Крыма
09:20
В России предлагают приравнять номер мобильного к удостоверению личности
09:03
Совфед отказался запрещать чиновникам отдыхать в «санкционных» странах
08:44
В России появились тюремные сроки для торговцев редкими животными в Интернете
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.06.2018 16:33

Шаргунов: Если человека начали жевать челюсти системы, то выплюнет она его с большой неохотой

Депутат и писатель, предложивший декриминализировать статью «за репосты», объясняет, что должно случиться в Госдуме, чтобы его поддержали.
Шаргунов: Если человека начали жевать челюсти системы, то выплюнет она его с большой неохотой
Сергей Шаргунов//Елена Пальм/Интерпресс

Депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов внесли на рассмотрение в Думу законопроект, заменяющий уголовное наказание за репосты и лайки в соцсетях на административное. Реальные сроки за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства предлагается сохранить, только если они совершены с применением или с угрозой насилия. Писатель Сергей Шаргунов рассказал «Фонтанке», при каких условиях Госдума одобрит его инициативу и почему от статьи 282 не защищены даже те, чьи страстные высказывания активно использует государственная пропаганда. 

- Вас попросили задать на «Прямой линии» Путина вопрос о целесообразности статьи 282 в ее нынешнем виде

– Я записал видеоролик, отправил его на сайт. А потом мне перезвонили во время «Прямой линии» и предложили задать cвой вопрос прямо в эфире.

- Вы сказали президенту, что получаете много тревожных сигналов из провинции по поводу применения статьи 282 — что это за обращения?

– Мне очень много пишут родственники тех молодых людей, которых привлекают за экстремизм: мамы, тети, бабушки, сестры, братья. Пишут и по поводу истории с «Новым величием» (члены ранее никому не известного оппозиционного движения «Новое величие» были арестованы в Москве в середине марта 2018 года, их обвинили в создании экстремистского сообщества. – Прим. ред.), и по поводу «мухинцев» (члены Инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ИГПР «ЗОВ») публицист Юрий Мухин, журналист РБК Александр Соколов, инженер Валерий Парфенов и подполковник ВВС Кирилл Барабаш были осуждены за экстремизм в 2017 году по ч. 1 ст. 282.2. По версии следствия, они продолжили деятельность запрещенной в 2010 году решением Мосгорсуда организации «Армия воли народа» (АВН). Парфенов и Барабаш были приговорены к 4 годам, Соколов — к 3,5 года колонии общего режима, а Мухин — к 4 годам условно. — Прим. ред.).

Молодые люди, студенты часто обращаются, когда кто-то из них что-то не то лайкнул или не та песня оказалась в плей-листе. И всем этим приходится заниматься. Потому что, как справедливо отмечает правительство в своем заключении, количество экстремистских дел у нас из года в год возрастает. Только выводы из этого, на мой взгляд, делаются неправильные. Мол, давайте не смягчать, а ужесточать законодательство. Я думаю, что при желании можно осудить буквально каждого, кто рассуждает вслух о чем-то, к чему он неравнодушен. Я не устаю повторять: дамоклова дубина висит над каждой размышляющей головой. Главная проблема 282-й — это расплывчатость формулировок. И по этой статье можно привлечь любого.

- Вы упомянули про Юрия Мухина, под руководством которого находилась группа по проведению референдума об ответственности власти. Он еще в Советском Союзе подвергался прессингу КГБ за свои взгляды. То, что сейчас происходит в стране, похоже на возвращение советской практики или больше на времена царской охранки?

– Я не сторонник прямых и грубых аналогий. Тот же Юрий Мухин, несмотря на то что в советское время ему приходилось претерпевать трудности, оставался советским патриотом и видел все то хорошее, что было в Советском Союзе. Я думаю, что самое главное во все времена, вне зависимости от того, какая эпоха на дворе, — отстаивать человеческое достоинство. И в этом смысле я полагаю принципиальным то, чтобы право человека на свободное выражение своих мнений в нашей стране не было запрещено. Надо не бесконечно копаться в прошлом с его прегрешениями и трагедиями, а быть настроенными на здоровое будущее. А здорового будущего не будет, если в нынешней ситуации будут стращать и тем более приговаривать к реальным срокам тех, кто не понравился кому-то, решившему обзавестись новыми звездочками на погонах.

История с Мухиным вообще травматичная, потому что его можно назвать одним из авторов патриотической субкультуры. И как известно, арестовывали его в Крыму, на пляже, защелкнув наручники. Этот человек всегда выступал за право крымчан на воссоединение с Россией. В этом смысле надо понимать, что любой из тех, чьи воззрения сегодня в тренде и используются официозом — например, писатель Александр Проханов, — может в любой момент оказаться объектом разработки, мишенью для преследования. Защищенных нет. Любое публичное высказывание, эмоциональное, страстное, яркое, заведомо подпадает под эту антиэкстремистскую статью.

- Каков портрет человека, который может пострадать от статьи «за репост»?

– Любой может пострадать. Но очень часто это касается людей молодых, студентов, часто из провинции. Человек иногда просто по приколу может что-то лайкнуть, репостнуть, будучи даже с этим не согласен. Или может быть даже не в курсе, что песня «Качай железо» включена в реестр запрещенных материалов. Человек, который погружен в постмодернистскую культуру, который любит авангард, может завтра за песню Монеточки или Егора Летова, если таковые пополнят список запрещенных материалов, оказаться ответственным. Человек вывешивает фотографию депутата Госдумы в футболке с надписью «Православие или смерть» (в Российской Федерации признан экстремистским и включён в Федеральный список экстремистских материалов под номером 865 по решению Черёмушкинского районного суда города Москвы. – прим. ред.) – и этого человека привлекают к ответственности. Есть ощущение, что работает некий робот, который пока не в состоянии хватать каждого лайкающего, постящего и пишущего, но тем не менее совершенно бездушно и автоматично начинает прессовать того, кто к нему попадет. Сказано, например, «пора заканчивать с этой экономической моделью» – и все, уголовное дело. 

- Антиэкстремистские статьи активно начали применять после 2014 года. Бывают ли в принципе темы, дискуссии, которые в обществе должны быть признаны недопустимыми? Крым, Ингрия, незаконная миграция, столкновение культурных противоречий жителей разных регионов страны?

– В данном случае я могу высказать свою позицию. Я, как человек пишущий и читающий, считаю, что все то, что не приводит непосредственно к насилию, должно быть допустимо. Поэтому я сторонник всевозможных дискуссий, в том числе самых острых, но противник открытых призывов к насилию.

- Какие недостатки ваши коллеги-депутаты нашли в вашей инициативе? Какие изменения могут быть внесены в ходе обсуждения документа в начале июля?

– Будет круглый стол, который проводится в связи с тем поручением, которое дал президент по итогам «Прямой линии». Надеюсь, что на этом круглом столе будут не только представители прокуратуры. Хотелось бы, чтобы выступили адвокаты обвиняемых по 282-й статье. Потому что позиция обвинителей заранее понятна. Иной раз можно огульно сразу сообщить, что арестованные — сущие злодеи. А хотелось бы детализации того, что реально предъявлено и вокруг чего строятся эти дела. Что касается коллег-депутатов, то очень многие из них в кулуарах выражают согласие с тем, что я говорю. Но очень многое зависит от позиции государства как такового и, в частности, позиции руководителей фракций. Поэтому, если будет отмашка, тогда поддержат.

Многие меня упрекают: зачем вообще сотрясать воздух, задавать вопрос президенту и вносить инициативу, если ее не поддержат? У меня есть на это довольно простой ответ. Задавать вопрос — чтобы услышала вся страна. Задавать вопрос — чтобы по возможности обезопасить потенциальных жертв расправы. Вносить инициативу, чтобы был общественный резонанс. Да, возможно, сейчас предложение перенести «уголовку» в «административку» не будет принято, но я надеюсь, что здравый смысл все-таки восторжествует. При этом я хочу подчеркнуть, что не все, кого привлекают по 282-й статье, мыслящие и симпатичные люди. Хватает в Интернете и дикости, и жести. Но клепать налево-направо дела, превращая людей в уголовников, — избыточная история. Есть те, чьи взгляды радикальны и маргинальны. Но всегда ли это повод для жесткого преследования? Позвольте маргиналам пребывать в своих маргинальных мыслях и исповедовать те зачастую лунатичные преставления, которые у них есть. Пускай будет разнообразие.

- Может быть, проблема не в статьях, а в палочной системе, из-за которой правоохранительные органы их используют для отчетности, и менять надо эту систему?

 - Да, видимо, нужно повышать удойность, увеличивать количество раскрытых экстремистских преступлений. Проводится мониторинг соцсетей и вылавливаются живые души. Человека подгоняют под статью. Если человека закрутило, если его начали жевать челюсти системы, то выплюнет она его с большой неохотой.

- Вы говорили, что статью 282 надо вообще отменить. Получается, ваша инициатива для вас — компромисс и вы будете бороться за большее?

– Конечно, я считаю, что не надо никого карать за мыслепреступления. Открытые призывы к насильственным действиям, повлекшие за собой насильственные действия, — это преступление. Тем более есть отдельная статья, карающая за оправдание террористической деятельности. Я считаю, что в Уголовном кодексе достаточно статей, которые ставят заслон насилию и поддержке насилия. В этом смысле 282-я с ее расплывчатостью приводит к тому, что те, кто мог бы жить и дышать на свободе, в 21-м веке оказываются в тюрьме или лагере, как упомянутые выше Парфенов, Барабаш и Соколов или политолог Петр Милосердов, который сейчас сидит в Бутырке (бывший кандидат в муниципальные депутаты Ломоносовского района Москвы Петр Милосердов был арестован судом 30 января 2018 года за создание экстремистского сообщества, был фигурантом уголовного дела в отношении лидера запрещенной в России националистической организации «Русские» Александра Поткина (Белова). – Прим. ред.). Некие высказывания, песенки, размышления вслух — то, что не сопряжено с призывами к насилию, – не должно наказываться. 282-я в ее нынешнем виде — избыточная статья.

Беседовала Венера Галеева, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
28.06.2018 14:53

В Красногвардейском районе появится 150 тыс. кв. м нового жилья от «Группы ЛСР»

В ближайшие полгода в рамках второго этапа проекта «Новая Охта», который «Группа ЛСР» реализует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, построят почти 150 тыс. кв. м недвижимости, из которых порядка 102 тыс. кв. м жилая.
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59

Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ

При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
pixabay.com
26.06.2018 12:19

Списать свой долг стало еще проще

В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Правительство РФ обязало интернет-компании полгода хранить сообщения пользователей
“ВКонтакте” показала “желтую карточку” администраторам Buceta rosa и им подобным
Европейский университет больше не будет судиться с Рособрнадзором
«Левада-Центр»: Всё больше россиян считают правительство РФ неспособным изменить страну к лучшему
Национальная сборная радует и расстраивает россиян
Милана обвинила Александра Кержакова в краже сына
Конгресс рассмотрит законопроект о включении в США 51-го штата
Путин: "Авангарды" и "Сарматы" появятся в армии в ближайшее время
Из СПбГУ отчислили студента, поддержавшего хабаровских живодерок
Британские СМИ: После встречи с Путиным Трамп может отменить санкции и признать Крым
Шаргунов: Если человека начали жевать челюсти системы, то выплюнет она его с большой неохотой
Сколько стоит подготовиться к ЕГЭ на 100 баллов
Кадыров залюбил: почему египтяне винят в провале сборной на ЧМ-2018 Чечню
Окуловка на взлёте. Можно ли с помощью русского рока поднять глубинку
Могут ли электронные учебники заменить бумагу
Кто в России проживет обещанные Росстатом 72,7 года
Фанат и девушка: чем кончаются встречи россиянок и футбольных болельщиков
Fan ID как пропуск беженца в Европу
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне
Говорим и показываем
Главное
Последнее

ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе

В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром

В Петербург пришли серебристые облака

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
28.06.2018 14:53
В Красногвардейском районе появится 150 тыс. кв. м нового жилья от «Группы ЛСР»
В ближайшие полгода в рамках второго этапа проекта «Новая Охта», который «Группа ЛСР» реализует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, построят почти 150 тыс. кв. м недвижимости, из которых порядка 102 тыс. кв. м жилая.
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59
Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ
При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
pixabay.com
26.06.2018 12:19
Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
Магазин "Кей"
25.06.2018 13:27
Электросамокат или гироскутер? Что выбрать - рассказывают эксперты КЕЙ
Современный рынок предлагает несколько вариантов электротранспорта. Эксперты магазина КЕЙ сравнили два самых популярных: гироскутер и электросамокат
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
Юмакс
21.06.2018 15:51
Конференция «Как выбрать профессию старшекласснику и провести лето с пользой»
24 июня в Санкт-Петербурге пройдет профориентационный форум, на котором эксперты по поступлению помогут старшеклассникам ответить себе на главный вопрос – кем быть?
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
21.06.2018 15:43
Лианозовский электромеханический завод войдет в структуру НПО «Алмаз»
Лианозовский электромеханический завод будет присоединен к научно-производственному объединению «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина. Оба предприятия находятся в Москве и входят в концерн ВКО «Алмаз-Антей».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.