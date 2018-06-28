Президент Финляндии рассказал, чего хочет от встречи Трампа и Путина

Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё рассказал, как договаривался с Россией и США о проведении саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

«Ко мне на высоком дипломатическом уровне поступило на прошлой неделе совместное сообщение от России и США о возможности организации встречи в Хельсинки», – цитирует канцелярия финского президента слова Ниинистё.

По словам финского лидера, темы переговоров Путина и Трампа уточнят в ближайшие две недели, но в повестке дня есть как минимум международная ситуация в целом, а также контроль над вооружением и вопрос разоружения.

«Даже малейшие шаги на пути ослабления напряженности были бы в интересах каждого», - уверен финский президент.

В свою очередь, во время двусторонних переговоров со своими коллегами Ниинистё намерен выразить свою обеспокоенность по поводу напряжённости в Балтийском море и обозначить цели Финляндии в Арктике, особенно общую борьбу с выбросами чёрной сажи.

Представители Кремля и Белого дома подтвердили в четверг, 28 июня, что президенты России и США встретятся в Хельсинки 16 июля.