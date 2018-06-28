Почти что RAV4: УАЗ вернулся к своему первому кроссоверу

Еще
18:25 28.06.2018
Пришлите свою новость!
18:17
Правительство РФ обязало интернет-компании полгода хранить сообщения пользователей
18:10
У сборной Туниса закончились вратари
18:06
Рэпер XXXTentacion в посмертном клипе подрался с самим собой
17:55
Жители Ленсоветовского почти час провели без света
17:50
Суд разрешил «Газпрому» пока не платить штраф украинскому "Нафтогазу"
17:42
Петербургские кардиохирурги спасли подростка с помощью «взрослого искусственного сердца»
17:34
“ВКонтакте” показала “желтую карточку” администраторам Buceta rosa и им подобным
17:28
Петербургские автомобилисты потеряли мусор, стёкла, пеноблоки и экскаватор
17:24
Европейский университет больше не будет судиться с Рособрнадзором
17:06
«Левада-Центр»: Всё больше россиян считают правительство РФ неспособным изменить страну к лучшему
17:00
Финляндия хочет попиариться на встрече Путина и Трампа
16:55
За неделю РФ потеряла более 6 млрд долларов резерва
16:42
У Франции больше нет претензий к Керимову
16:38
Президент Финляндии рассказал, чего хочет от встречи Трампа и Путина
16:34
Дирижер Александр Дмитриев уходит с поста худрука филармонического оркестра
16:20
Суд арестовал активы и счета крупнейшего порта России
16:15
Росстат: В 2018 году смертность в Петербурге выросла на 3,5%
16:11
Пушков назвал Хельсинки «идеальным местом» для вывода отношений России и США «из тупика»
16:06
Национальная сборная радует и расстраивает россиян
15:52
Разрушение деревянной дачи в Сестрорецке может довести собственника до УК
15:47
Судьи в Невском районе вернулись к работе
15:45
Глава Красногвардейского района: Спорную дорогу в Новом Мурино демонтируют
15:29
Милана обвинила Александра Кержакова в краже сына
15:15
Следствию не удалось повторно арестовать предпринимателя Марка Броновского
15:07
Авария в Калининском районе оставила без света подсудимых
15:05
Кремль назвал дату саммита Трампа и Путина
15:03
Конгресс рассмотрит законопроект о включении в США 51-го штата
14:50
Путин: "Авангарды" и "Сарматы" появятся в армии в ближайшее время
14:45
Из СПбГУ отчислили студента, поддержавшего хабаровских живодерок
14:28
Трансляцию “Алых парусов” посмотрели 8 миллионов человек
14:19
Британские СМИ: После встречи с Путиным Трамп может отменить санкции и признать Крым
14:09
Омбудсмен: Голодающий больше месяца Сенцов находится в удовлетворительном состоянии
14:03
Лунев: Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть
13:59
Медведев: Электронные трудовые книжки начнут вести с 2020 года
13:54
Невский районный суд эвакуировали из-за сообщения о бомбе
13:40
18 петербургских вузов вошли в список Forbes
13:38
В Петербурге уволена директор Филармонии для детей и юношества
13:32
ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе
13:28
Fox News: Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
13:24
RBI купил дом на Крестовском за 260 млн рублей
13:08
Смольный в третий раз попытается закончить строительство школы в Металлострое
12:57
Секретарю петербургского суда просят год колонии за неподписанный протокол
12:50
Иранский флаг закрыл вход на стадионы петербургским фанатам-матерщинникам
12:45
Защитника сборной РФ хочет купить итальянский клуб
12:29
Volvo может открыть подписку на автомобили в России
12:24
Македония отказалась открыть дополнительные центры для беженцев
12:07
Соратника Трампа поймали на получении денег от Олега Дерипаски
12:02
В России создадут государственные магазины с дешевой рыбой
12:01
Названы возможные претенденты на «Оскар»-2019
11:56
Гус Хиддинк пришел потренировать сборную России
11:54
Петербургские приставы искали должника, а нашли отель для гастарбайтеров
11:47
Кадыров: Салах вернется в Чечню
11:44
Прокуратура Петербурга просит оправдать судебного клерка Эйвазова
11:41
Вслед за мошкарой на «Волгоград Арену» напали гадюки
11:30
Финский закон разрешил Uber вернуться в Хельсинки
11:23
Против главы карельского «Мемориала» возбудили новое уголовное дело
11:09
Лось на «Коле» изменил «Нексию» до неузнаваемости. Погибли люди
11:01
В Якутии воздушный шарик оставил без света 33 тысячи человек
10:44
Минобороны России готовится к провокациям «Белых касок» в Сирии
10:29
В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром
10:15
Петербургские «Чистые игры» добрались до Африки
10:04
Прогулка по Петропавловской крепости стоила американцу миллион рублей
09:56
Россияне замусорили в стране 4 миллиона гектаров
09:30
Петербургского тренера заподозрили в совращении юной спортсменки на берегу Крыма
09:20
В России предлагают приравнять номер мобильного к удостоверению личности
09:03
Совфед отказался запрещать чиновникам отдыхать в «санкционных» странах
08:44
В России появились тюремные сроки для торговцев редкими животными в Интернете
Предыдущие новости
Архив материалов
Авто
Версия для печати
28.06.2018 16:18

Почти что RAV4: УАЗ вернулся к своему первому кроссоверу

УАЗ возобновил разработку своего первого, принципиально нового кроссовера с несущим кузовом, замороженную пару лет назад. Пока модель называется УАЗ-3170. В 2022 году планируется запустить опытное производство на конвейере, а через полгода – продажи. Об этом 28 июня сообщает паблик RCI News «ВКонтакте».

Кроссовер получит безрамную платформу с независимой подвеской всех колёс, шасси будет унифицировано с платформой проекта «Единая модульная платформа» (разработка ведётся с участием специалистов ФГУП НАМИ).

Из технической информации есть данные о предполагаемых двигателях: четырёхцилиндровые бензиновые – атмосферный 2,5-литровый мощностью 145 л. с. и турбированный 2,3-литровый в 150 и 170 л.с., которые создаются на базе существующего мотора ЗМЗ-406. При этом новые моторы должны будут отвечать экологическим нормам «Евро-5» и «Евро-6».

По размерам и функционалу кроссовер, как ожидается, будет сопоставим с моделями Toyota RAV4, Nissan Qashqai и KIA Sportage.

Работа над моделью началась в конце 2014 года, после того как холдинг Sollers, в который входит УАЗ, стал соисполнителем проекта «Единая модульная платформа», напоминает RCI News. Инженерные работы по проекту должны были завершиться в мае 2017 года, а запуск серийного производства планировался на 2020 год. Но в 2016 году появилась информация, что работы по проекту приостановлены в пользу более бюджетного решения — глубокой модернизации «Патриота».

Тем временем модернизация «Патриота» продолжается. 27 и 28 июня СМИ пишут о том, что модель получила новую раздаточную коробку – индийского производства. Это выяснил блогер Павел Кабанов, которому в руки попался автомобиль, сошедший с конвейера ещё в апреле. При осмотре автомобиля он определил, что на машине стоит раздатка индийской фирмы Divgi-TTS вместо южнокорейской Dymos, рассказывает «Российская газета».

По данным СМИ, УАЗ пошёл на смену поставщика по финансовым сображениям. Судя по всему, Divgi-TTS предложила более низкую цену, чем Dymos.

До этого у «Патриота» были две раздатки. Первая – собственная разработка, идущая в базовой комплектации. Её особенностью является механическое управление с помощью специального рычага в кабине, а также стояночный тормоз, блокирующий задний карданный вал, а не колёса. Вторая – фирмы Dymos, электронно-управляемая с помощью «шайбы» для подключения переднего моста и включения понижающей передачи. Она позволяет подключать передний мост и понижать передаточное число. Стояночный тормоз блокирует задние колёса.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11

Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City

«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53

В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа

В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19

В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа

Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Почти что RAV4: УАЗ вернулся к своему первому кроссоверу
Из-за зловещей влаги отзывают сотни «Ауди» и тысячи «Мазд»
Volvo может открыть подписку на автомобили в России
Больше спорта: Audi показала обновлённые седан и универсал A4
Песню The Beetles спели на арабском после того, как аравийкам разрешили водить авто
Uber получил испытательный срок
В расчёте на единственного конкурента: новый Aston Martin – суперкрасный и очень лёгкий
Renault приоткрыл очертания новой модели, которая рождается в России
«Гони весь день и гуляй всю ночь»: элитный пробег с Ferrari и McLaren прервали жандармы
В Лондоне начался суд о будущем Uber
Петербургские иномарки поехали в гору
Российскому старту «Ле Мана» помог Ротенберг
Петербург растерялся: пробок нет
Разгонит ли бензин инфляцию
Полисы выходят в широкий коридор
В ожидании российской Tesla к 2025 году
«Скандинавия» обретёт интеллект
Пьяный ли беглый
Лёд на вашу машину. Что делать?
Geneva Motor Show: заглянуть в будущее не получилось
Говорим и показываем
Главное
Последнее

ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе

В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром

В Петербург пришли серебристые облака

Новости компаний
Петербургская недвижимость
15.06.2018 18:11
Паркинг по цене аренды – теперь во всех проектах комфорт-класса Setl City
«Петербургская Недвижимость» объявляет о беспрецедентном предложении. Теперь любой паркинг в жилом комплексе комфорт-класса Setl City можно приобрести в рассрочку от застройщика с ежемесячным платежом от 5 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью аренды паркинга.
ООО «Терминал-Ресурс»
01.06.2018 18:53
В ЖК «Образцовый квартал 4» закончили возведение первого этажа
В начале мая 2018 года ООО «Терминал-Ресурс» объявил старт продаж нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 4». Уже к концу месяца строители закончили устройство стен и перекрытий первого этажа и приступили ко второму
СК «Полис Групп»
31.05.2018 17:19
В ЖК «Краски лета» от «Полис Групп» будет построена школа
Компания «Полис Групп» продолжает строительство социальных объектов в своих жилых комплексах
ГК "КВС"
29.05.2018 12:23
Маршрут до ЖК «Ясно.Янино» продлен
Получено положительное заключение о продлении маршрута № 801А. В ближайшее время планируется запустить маршрут общественного транспорта от ЖК «Ясно.Янино» до станции метро «Проспект Большевиков»
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
Setl City
25.05.2018 17:05
Транспортный узел «Девяткино» планируют построить к 2021 году
«Первая транспортная корпорация» готова обеспечить проектирование, строительство и эксплуатацию транспортно-пересадочного узла «Девяткино». Создание цифровой платформы проекта возьмет на себя ООО «Яндекс.Автобусы»
Setl City
24.05.2018 18:22
Центральную улицу возле «Семи столиц» в Кудрово отремонтировали
Подрядчик завершил ремонт участка Центральной улицы от моста через реку Оккервиль до пр. Строителей в Кудрово. Информация об этом размещена на официальном сайте администрации Ленинградской области.
фото предоставлено компанией ООО «Север Авто Нева»
09.04.2018 17:10
В новых шинных центрах «КОЛЕСО» раздают скидки
14 апреля в Петербурге откроются 2 новых шинных центра «Колесо» - на юге и на севере города. В этот день покупателей ждут скидки и подарки
пресс-служба "ГрузовичкоФ"
04.04.2018 16:18
Группа компаний «Грузовичкоф» выходит на облигационный рынок
Группа компаний «Грузовичкоф» сообщает о выходе на публичный долговой рынок с дебютным выпуском биржевых облигаций №4B02-01-00337-R-001P от 26.03.2018
фото предоставлено компанией ООО "ВМПАВТО"
23.03.2018 16:35
Самым популярным мужским именем среди автомехаников признано имя Валера
Найти хорошего мастера-автослесаря сегодня становится все сложнее. Одна из российских компаний-производителей автохимии решила эту проблему и выпустила первую мастер-смазку с именем Валера.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.