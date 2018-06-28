Почти что RAV4: УАЗ вернулся к своему первому кроссоверу

УАЗ возобновил разработку своего первого, принципиально нового кроссовера с несущим кузовом, замороженную пару лет назад. Пока модель называется УАЗ-3170. В 2022 году планируется запустить опытное производство на конвейере, а через полгода – продажи. Об этом 28 июня сообщает паблик RCI News «ВКонтакте».

Кроссовер получит безрамную платформу с независимой подвеской всех колёс, шасси будет унифицировано с платформой проекта «Единая модульная платформа» (разработка ведётся с участием специалистов ФГУП НАМИ).

Из технической информации есть данные о предполагаемых двигателях: четырёхцилиндровые бензиновые – атмосферный 2,5-литровый мощностью 145 л. с. и турбированный 2,3-литровый в 150 и 170 л.с., которые создаются на базе существующего мотора ЗМЗ-406. При этом новые моторы должны будут отвечать экологическим нормам «Евро-5» и «Евро-6».

По размерам и функционалу кроссовер, как ожидается, будет сопоставим с моделями Toyota RAV4, Nissan Qashqai и KIA Sportage.

Работа над моделью началась в конце 2014 года, после того как холдинг Sollers, в который входит УАЗ, стал соисполнителем проекта «Единая модульная платформа», напоминает RCI News. Инженерные работы по проекту должны были завершиться в мае 2017 года, а запуск серийного производства планировался на 2020 год. Но в 2016 году появилась информация, что работы по проекту приостановлены в пользу более бюджетного решения — глубокой модернизации «Патриота».

Тем временем модернизация «Патриота» продолжается. 27 и 28 июня СМИ пишут о том, что модель получила новую раздаточную коробку – индийского производства. Это выяснил блогер Павел Кабанов, которому в руки попался автомобиль, сошедший с конвейера ещё в апреле. При осмотре автомобиля он определил, что на машине стоит раздатка индийской фирмы Divgi-TTS вместо южнокорейской Dymos, рассказывает «Российская газета».

По данным СМИ, УАЗ пошёл на смену поставщика по финансовым сображениям. Судя по всему, Divgi-TTS предложила более низкую цену, чем Dymos.

До этого у «Патриота» были две раздатки. Первая – собственная разработка, идущая в базовой комплектации. Её особенностью является механическое управление с помощью специального рычага в кабине, а также стояночный тормоз, блокирующий задний карданный вал, а не колёса. Вторая – фирмы Dymos, электронно-управляемая с помощью «шайбы» для подключения переднего моста и включения понижающей передачи. Она позволяет подключать передний мост и понижать передаточное число. Стояночный тормоз блокирует задние колёса.