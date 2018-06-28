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28.06.2018 16:20

Суд арестовал активы и счета крупнейшего порта России

 

Активы, имущество и счета Новороссийского морского торгового порта (НМТП) арестованы в рамках уголовного дела в отношении совладельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых.

Об этом 28 июня пишет РБК со ссылкой на председателя правления «Транснефти», которая является совладельцем порта, Николая Токарева.

Токарев заявил, что компания добивается снятия ареста, чтобы «громадное предприятие с грузооборотом 140 млн тонн в год» могло работать. Он также отметил, что «Транснефть» все еще заинтересована в покупке доли «Суммы» в НМТП. Переговоры о продаже были приостановлены после ареста Зиявудина Магомедова.

Сейчас 50,1% акций НМТП принадлежит Novoport Holding, совладельцами которой являются «Транснефть» и «Сумма», еще 10,5% порта принадлежит «Транснефть-Сервис».

Ранее суд арестовал  акции тринадцати компаний, входящих в группу «Сумма».

Справка:

Совладельцы группы «Сумма» Зиявудин и Магомед Магомедовы, а также экс-глава входящей в группу компании «Интекс» Артур Максидов были арестованы в конце марта. Их обвиняют в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств. В деле есть информация  о шести эпизодах мошенничества и одной растрате, общая сумма ущерба — 2,5 млрд рублей. Два эпизода связаны со строительством объектов к чемпионату мира по футболу, в том числе «Санкт-Петербург Арены».


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