Еще
18:26 28.06.2018
Пришлите свою новость!
18:17
Правительство РФ обязало интернет-компании полгода хранить сообщения пользователей
18:10
У сборной Туниса закончились вратари
18:06
Рэпер XXXTentacion в посмертном клипе подрался с самим собой
17:55
Жители Ленсоветовского почти час провели без света
17:50
Суд разрешил «Газпрому» пока не платить штраф украинскому "Нафтогазу"
17:42
Петербургские кардиохирурги спасли подростка с помощью «взрослого искусственного сердца»
17:34
“ВКонтакте” показала “желтую карточку” администраторам Buceta rosa и им подобным
17:28
Петербургские автомобилисты потеряли мусор, стёкла, пеноблоки и экскаватор
17:24
Европейский университет больше не будет судиться с Рособрнадзором
17:06
«Левада-Центр»: Всё больше россиян считают правительство РФ неспособным изменить страну к лучшему
17:00
Финляндия хочет попиариться на встрече Путина и Трампа
16:55
За неделю РФ потеряла более 6 млрд долларов резерва
16:42
У Франции больше нет претензий к Керимову
16:38
Президент Финляндии рассказал, чего хочет от встречи Трампа и Путина
16:34
Дирижер Александр Дмитриев уходит с поста худрука филармонического оркестра
16:20
Суд арестовал активы и счета крупнейшего порта России
16:15
Росстат: В 2018 году смертность в Петербурге выросла на 3,5%
16:11
Пушков назвал Хельсинки «идеальным местом» для вывода отношений России и США «из тупика»
16:06
Национальная сборная радует и расстраивает россиян
15:52
Разрушение деревянной дачи в Сестрорецке может довести собственника до УК
15:47
Судьи в Невском районе вернулись к работе
15:45
Глава Красногвардейского района: Спорную дорогу в Новом Мурино демонтируют
15:29
Милана обвинила Александра Кержакова в краже сына
15:15
Следствию не удалось повторно арестовать предпринимателя Марка Броновского
15:07
Авария в Калининском районе оставила без света подсудимых
15:05
Кремль назвал дату саммита Трампа и Путина
15:03
Конгресс рассмотрит законопроект о включении в США 51-го штата
14:50
Путин: "Авангарды" и "Сарматы" появятся в армии в ближайшее время
14:45
Из СПбГУ отчислили студента, поддержавшего хабаровских живодерок
14:28
Трансляцию “Алых парусов” посмотрели 8 миллионов человек
14:19
Британские СМИ: После встречи с Путиным Трамп может отменить санкции и признать Крым
14:09
Омбудсмен: Голодающий больше месяца Сенцов находится в удовлетворительном состоянии
14:03
Лунев: Марокко и Иран показали, что с Испанией можно играть
13:59
Медведев: Электронные трудовые книжки начнут вести с 2020 года
13:54
Невский районный суд эвакуировали из-за сообщения о бомбе
13:40
18 петербургских вузов вошли в список Forbes
13:38
В Петербурге уволена директор Филармонии для детей и юношества
13:32
ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе
13:28
Fox News: Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки
13:24
RBI купил дом на Крестовском за 260 млн рублей
13:08
Смольный в третий раз попытается закончить строительство школы в Металлострое
12:57
Секретарю петербургского суда просят год колонии за неподписанный протокол
12:50
Иранский флаг закрыл вход на стадионы петербургским фанатам-матерщинникам
12:45
Защитника сборной РФ хочет купить итальянский клуб
12:29
Volvo может открыть подписку на автомобили в России
12:24
Македония отказалась открыть дополнительные центры для беженцев
12:07
Соратника Трампа поймали на получении денег от Олега Дерипаски
12:02
В России создадут государственные магазины с дешевой рыбой
12:01
Названы возможные претенденты на «Оскар»-2019
11:56
Гус Хиддинк пришел потренировать сборную России
11:54
Петербургские приставы искали должника, а нашли отель для гастарбайтеров
11:47
Кадыров: Салах вернется в Чечню
11:44
Прокуратура Петербурга просит оправдать судебного клерка Эйвазова
11:41
Вслед за мошкарой на «Волгоград Арену» напали гадюки
11:30
Финский закон разрешил Uber вернуться в Хельсинки
11:23
Против главы карельского «Мемориала» возбудили новое уголовное дело
11:09
Лось на «Коле» изменил «Нексию» до неузнаваемости. Погибли люди
11:01
В Якутии воздушный шарик оставил без света 33 тысячи человек
10:44
Минобороны России готовится к провокациям «Белых касок» в Сирии
10:29
В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром
10:15
Петербургские «Чистые игры» добрались до Африки
10:04
Прогулка по Петропавловской крепости стоила американцу миллион рублей
09:56
Россияне замусорили в стране 4 миллиона гектаров
09:30
Петербургского тренера заподозрили в совращении юной спортсменки на берегу Крыма
09:20
В России предлагают приравнять номер мобильного к удостоверению личности
09:03
Совфед отказался запрещать чиновникам отдыхать в «санкционных» странах
08:44
В России появились тюремные сроки для торговцев редкими животными в Интернете
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
28.06.2018 16:06

Национальная сборная радует и расстраивает россиян

 

Чувства российских болельщиков по отношению к национальной сборной остаются крайне противоречивыми: ни одна другая команда так не радует и не расстраивает россиян, как Россия.

Как показывают данные опроса ВЦИОМ, обнародованные 28 июня, больше всего нашим соотечественникам нравится игра России (49%), Уругвая (23%), Испании (19%) и Португалии (17%).

При этом больше всего разочарования россиянам принесла именно их команда, о чем заявили 32% опрошенных. Не понравилась болельщикам и игра Аргентины (16%), которая проиграла Хорватии и решила вопрос выхода в плей-офф только в последнем матче, а также 16% разочаровало выступление чемпионов мира – немцев, которые не смогли даже выйти из группы.

После проигрыша Уругваю процент тех, кто верит в то, что подопечные Станислава Черчесова способны выиграть чемпионат, снизился с 14 до 8%.

Матчи национальной сборной смотрят в среднем около 60% опрошенных.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
28.06.2018 14:53

В Красногвардейском районе появится 150 тыс. кв. м нового жилья от «Группы ЛСР»

В ближайшие полгода в рамках второго этапа проекта «Новая Охта», который «Группа ЛСР» реализует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, построят почти 150 тыс. кв. м недвижимости, из которых порядка 102 тыс. кв. м жилая.
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59

Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ

При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
pixabay.com
26.06.2018 12:19

Списать свой долг стало еще проще

В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Правительство РФ обязало интернет-компании полгода хранить сообщения пользователей
“ВКонтакте” показала “желтую карточку” администраторам Buceta rosa и им подобным
Европейский университет больше не будет судиться с Рособрнадзором
«Левада-Центр»: Всё больше россиян считают правительство РФ неспособным изменить страну к лучшему
Национальная сборная радует и расстраивает россиян
Милана обвинила Александра Кержакова в краже сына
Конгресс рассмотрит законопроект о включении в США 51-го штата
Путин: "Авангарды" и "Сарматы" появятся в армии в ближайшее время
Из СПбГУ отчислили студента, поддержавшего хабаровских живодерок
Британские СМИ: После встречи с Путиным Трамп может отменить санкции и признать Крым
Шаргунов: Если человека начали жевать челюсти системы, то выплюнет она его с большой неохотой
Сколько стоит подготовиться к ЕГЭ на 100 баллов
Кадыров залюбил: почему египтяне винят в провале сборной на ЧМ-2018 Чечню
Окуловка на взлёте. Можно ли с помощью русского рока поднять глубинку
Могут ли электронные учебники заменить бумагу
Кто в России проживет обещанные Росстатом 72,7 года
Фанат и девушка: чем кончаются встречи россиянок и футбольных болельщиков
Fan ID как пропуск беженца в Европу
Иностранец на вечер. Кого и зачем в «Тиндере» ищут гости мундиаля?
Как «Фонтанка» искала миллиард для ВТБ, а по дороге нашла советника губернатора и знаменитый офис в Лондоне
Говорим и показываем
Главное
Последнее

ДТП в Петербурге: со скорой, с военными и с «европейцем» на эвакуаторе

В Нижнем Новгороде болельщик в сарафане и кокошнике подрался с динозавром

В Петербург пришли серебристые облака

Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
28.06.2018 14:53
В Красногвардейском районе появится 150 тыс. кв. м нового жилья от «Группы ЛСР»
В ближайшие полгода в рамках второго этапа проекта «Новая Охта», который «Группа ЛСР» реализует в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, построят почти 150 тыс. кв. м недвижимости, из которых порядка 102 тыс. кв. м жилая.
Магазин "Кей"
28.06.2018 13:59
Какой принтер мне подойдет? Отвечает КЕЙ
При выборе принтера стоит учитывать и производительность техники, и технологию печати, и дальнейшие затраты на расходные материалы. Давайте разберемся вместе с КЕЙ, как сэкономить и приобрести модель именно под ваши цели
pixabay.com
26.06.2018 12:19
Списать свой долг стало еще проще
В самом разгаре проходит чемпионат мира по футболу. С целью поддержать сборную России и наших граждан в целом, юридическая компания «Современная защита» на период проведения чемпионата (до 15 июля) снижает стоимость услуг на проведение процедуры банкротства граждан на 30%*
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
26.06.2018 12:00
«Россия» взыщет с деструктивного пассажира средства за задержку рейса
Авиакомпания «Россия» выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна
Магазин "Кей"
25.06.2018 13:27
Электросамокат или гироскутер? Что выбрать - рассказывают эксперты КЕЙ
Современный рынок предлагает несколько вариантов электротранспорта. Эксперты магазина КЕЙ сравнили два самых популярных: гироскутер и электросамокат
фото из архива пресс-службы "Уральских авиалиний"
22.06.2018 11:38
Аэропорт Санкт-Петербурга за 5 месяцев 2018 года увеличил пассажиропоток на 11%
Пассажиропоток аэропорта Пулково в январе-мае 2018 года составил 6 035 903 человека, что на 10,9% превышает результат за аналогичный период 2017 года.
Автор коллажа - Захарова Виктория
21.06.2018 17:56
3 отличных идеи для летнего отдыха детей и подростков от Студии Ералаш
Ура! Лето уже наступило, а с ним и долгожданные каникулы. Студия Ералаш приготовила несколько проектов, которые позволят ребятам уйти в летний киноотрыв
Магазин "Кей"
21.06.2018 17:54
Универсальный электрогриль: оригинальные идеи блюд от КЕЙ
Если у вас нет загородного домика и вам хочется мяса барбекю, уличный мангал вам с успехом заменит современный электрический гриль. Это универсальное кухонное оборудование еще и самостоятельно определит готовность блюда и степень прожарки. Подробнее в обзоре от КЕЙ
Юмакс
21.06.2018 15:51
Конференция «Как выбрать профессию старшекласснику и провести лето с пользой»
24 июня в Санкт-Петербурге пройдет профориентационный форум, на котором эксперты по поступлению помогут старшеклассникам ответить себе на главный вопрос – кем быть?
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
21.06.2018 15:43
Лианозовский электромеханический завод войдет в структуру НПО «Алмаз»
Лианозовский электромеханический завод будет присоединен к научно-производственному объединению «Алмаз» им. академика А.А. Расплетина. Оба предприятия находятся в Москве и входят в концерн ВКО «Алмаз-Антей».
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.