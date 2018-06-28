Национальная сборная радует и расстраивает россиян

Чувства российских болельщиков по отношению к национальной сборной остаются крайне противоречивыми: ни одна другая команда так не радует и не расстраивает россиян, как Россия.

Как показывают данные опроса ВЦИОМ, обнародованные 28 июня, больше всего нашим соотечественникам нравится игра России (49%), Уругвая (23%), Испании (19%) и Португалии (17%).

При этом больше всего разочарования россиянам принесла именно их команда, о чем заявили 32% опрошенных. Не понравилась болельщикам и игра Аргентины (16%), которая проиграла Хорватии и решила вопрос выхода в плей-офф только в последнем матче, а также 16% разочаровало выступление чемпионов мира – немцев, которые не смогли даже выйти из группы.

После проигрыша Уругваю процент тех, кто верит в то, что подопечные Станислава Черчесова способны выиграть чемпионат, снизился с 14 до 8%.

Матчи национальной сборной смотрят в среднем около 60% опрошенных.