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28.06.2018 16:11

Пушков назвал Хельсинки «идеальным местом» для вывода отношений России и США «из тупика»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Финляндия как нельзя лучше подходит для переговоров между президентами США и России.

«Идеальное место для спокойных деловых переговоров. Пора выводить отношения из опасного тупика», – написал Пушков в Твиттере.

 

 

Напомним, что, согласно заявлению Кремля, лидеры стран встретятся в Хельсинки 16 июля, после того как 11 — 12 июля Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Брюсселе. Предполагается, что лидеры стран обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, вопросы безопасности в Европе и дальнейшеее развитие отношений России и Соединённых Штатов. Напомним, 20 июня на встрече со своими сторонниками Дональд Трамп признался, что хочет поладить с Россией.


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