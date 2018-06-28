Пушков назвал Хельсинки «идеальным местом» для вывода отношений России и США «из тупика»

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что Финляндия как нельзя лучше подходит для переговоров между президентами США и России.

«Идеальное место для спокойных деловых переговоров. Пора выводить отношения из опасного тупика», – написал Пушков в Твиттере.

Итак,встреча Путин-Трамп состоится в Хельсинки. Идеальное место для спокойных деловых переговоров.Пора выводить отношения из опасного тупика — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 июня 2018 г.

Напомним, что, согласно заявлению Кремля, лидеры стран встретятся в Хельсинки 16 июля, после того как 11 — 12 июля Дональд Трамп посетит саммит НАТО в Брюсселе. Предполагается, что лидеры стран обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, вопросы безопасности в Европе и дальнейшеее развитие отношений России и Соединённых Штатов. Напомним, 20 июня на встрече со своими сторонниками Дональд Трамп признался, что хочет поладить с Россией.