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28.06.2018 16:23

Комфорт с плюсом: число растет

Если пару лет назад о таком сегменте новостроек, как «комфорт плюс», в Петербурге знали единицы, то сегодня уже треть рынка комфортного жилья занимают именно такие дома. В перспективе их число будет расти.
Комфорт с плюсом: число растет
Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

Пока никем не утвержденный «комфорт плюс» можно охарактеризовать как улучшенный класс комфорт. Улучшение касается многих моментов – от оформления дворовых территорий до отделки холлов. 

Прибавка «плюс» позволяет девелоперам увеличивать стоимость квадратного метра. Если в классе комфорт, по данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», средняя цена сегодня 110 тыс. руб. за 1 кв. м, то в условном пока классе «комфорт плюс» – 130 тыс. руб. за 1 кв. м. 

«В проектах класса «комфорт плюс» цена может быть выше как за счет расположения в одной из центральных локаций, так и за счет характеристик самого комплекса, – утверждает Андрей Останин, коммерческий директор Группы «Эталон». – Благодаря числу этажей в доме и квартир на этаже, особенностям инженерной «начинки», благоустройства». 

По словам Ольги Копейкиной, директора по продажам и маркетингу ГК «Ленстройтрест», класс «комфорт плюс» сегодня – это некая «прослойка» между жильем класса комфорт и недвижимостью сегмента бизнес.  

Пока не считается

Как известно, общей классификации рынка строящегося жилья, как России, так и отдельных регионов, нет. В нашей стране все города слишком разные. Что касается отдельно взятых Петербурга и пригородной зоны Ленобласти, здесь существует достаточно официальная классификация, принятая ГУД и разработанная Консалтинговым центром «Петербургская недвижимость». Другое дело, что сами застройщики решают, следовать ей или нет.

«В нашей классификации пока нет еще такого сегмента «комфорт плюс», – рассказывает Евгения Литвинова, руководитель отдела проектного консалтинга Консалтингового центра «Петербургская недвижимость». – Но через некоторое время он появится: назрела такая необходимость. Есть новостройки, которые отличаются улучшенными характеристиками по сравнению с классом комфорт. Но по ряду параметров не дотягивают до бизнес-класса. Улучшения по сравнению со стандартным классом комфорт могут касаться многих моментов – оформления общественных пространств в жилых комплексах, благоустройства территорий, создания эксклюзивных дизайн-проектов холлов и входных групп домов и многого другого».

Аналитики подсчитали, что сегодня в предложении находится не менее 40 объектов, которые пока условно – потому что они еще не классифицированы – можно отнести к сегменту «комфорт плюс». Тем не менее это уже порядка трети от всего, что есть в продаже в классе комфорт. 

Лучшие микрорайоны

Подавляющее большинство таких новостроек возводится в Северной столице в самых удобных для жизни местах. По словам Евгении Литвиновой, преимущественно такие объекты расположены в лучших локациях Приморского, Выборгского, Московского районов. Так, Setl City строит в Приморском районе, неподалеку от новой станции метро «Беговая» и станции метро «Старая Деревня» комплекс «МореОкеан», включающий всего два корпуса, с благоустройством территории по авторскому проекту и двором «без машин». 

«Как правило, квартиры класса «комфорт плюс» строятся в привлекательных локациях, – потверждает Анжелика Альшаева, управляющий ООО «КВС. Агентство недвижимости». -  Например, ЖК «Крылья» располагается в 15 минутах неспешной ходьбы от станции метро «Звездная», до метро «Московская» – 5 минут общественным транспортом. Квартиры вблизи станций метро всегда стоят дороже. ЖК «Жили-Были» возводится в шаговой доступности от станции метро «Парнас», а ЖК «Кирилл и Дарья» находится рядом со станцией «Лесная».

Тем не менее и в локациях, подходящих по нынешним меркам для класса комфорт – а это обжитые районы города и также некоторые пригородные территории, – могут появляться новостройки «комфорт плюс». «Это жилые комплексы «с изюминкой», расположенные в локациях с характеристиками комфортного жилья, – уверен Арсений Васильев, генеральный директор ГК «УНИСТО Петросталь». – В качестве «фишек» может выступать ландшафтное оформление дворовых территорий, высокоскоростные лифты, подземный паркинг с современными инженерными системами и другие параметры».

Особое жилье

В сегменте «комфорт плюс» есть и особенные квартиры. В проектах Setl City этого класса – например, «Облака на Лесной», который строится недалеко от одноименного метро в Выборгском районе города, – есть квартиры с особыми характеристиками – Hi-Flat («хай флэт»). Это, как правило, видовое жилье на верхних этажах с увеличенным проемом окон – из них, помимо хорошего вида на город, зелень или воду, открывается лучший обзор, в дом попадает больше света. Также в квартирах Hi-Flat потолок выше, чем в других квартирах в том же доме, – до 3 м.

В ЖК «Самоцветы» на Васильевском острове от Группы «Эталон» – корпуса нестандартной формы, что позволило создать необычную для класса квартирографию, включающую жилье с террасами. А в ЖК «Царская столица» в центре Петербурга у площади Восстания – большой выбор квартир с европланировками. 

Принадлежность к классу «комфорт плюс» определяет и квартирография проекта – отмечает Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК «Пионер», Санкт-Петербург. – Задача застройщика – предложить в проекте максимально возможный выбор планировок, удобных для жизни. Например, ГК «Пионер» при проектировании новых жилых домов закладывает возможность создания одного типа квартир, как с раздельными кухней и гостиной, так и с проемом между ними, так называемых европланировок».

Есть ряд характеристик, которые относятся непосредственно к самому архитектурному проекту комплекса. «В близких классах бизнес и комфорт, границы которых все более размываются, при оформлении фасадов могут использоваться различные материалы, – говорит Ян Свояволя, директор по маркетингу «Главстрой-СПб». – Это керамическая плитка российского или иностранного производства, витражное остекление, клинкерный кирпич, вентилируемый фасад. Часто выполняется архитектурная подсветка фасадов и территории жилого комплекса. Большое внимание уделяется оформлению входных групп и мест общего пользования, развитию общественных пространств, благоустройству и озеленению дворовых территорий». 

«Некоторые эксперты насчитывали до полусотни возможных критериев, по которым можно ранжировать новостройки, – рассказывает Ян Фельдман. – Поэтому по одним показателям новостройка может попадать в более высокий класс, по другим – в более низкий. В результате формируются пограничные сегменты, например «комфорт плюс». По большинству параметров жилой дом соответствует заявленному классу, а по некоторым характеристикам превышает предъявляемые к нему требования. Например, к классу «комфорт плюс» можно отнести жилой квартал LIFE-Лесная, который строится в Выборгском районе», рядом со станцией метро «Лесная». Квартал отличает невысокая этажность домов, небольшое число квартир на этаже. Среди других ключевых особенностей – индивидуальные кладовые на подземном уровне, возможность выбора дополнительных опций в отделке, например устройства теплых полов».

«Под знаком «комфорт+» могут позиционироваться объекты, которые обладают большими конкурентными преимуществами, чем конкуренты в той же локации, и сопоставимым уровнем цен, – согласен Сергей Степанов, директор по продажам АО «Строительный трест». – Например, жилой квартал NEWПИТЕР: кирпичная технология строительства, средняя этажность, закрытые безопасные дворы, безбарьерная среда, комплексное благоустройство, отсутствие студий и наличие квартир с террасами и вторым светом». 

В полку прибыло

Участники рынка отмечают, что чем дальше, тем больше будет появляться на рынке объектов класса «комфорт плюс». «У серого пояса огромный потенциал развития, на месте бывших промзон можно реализовать массу качественных проектов как раз в сегменте «комфорт плюс» при условии их удачного расположения, – уверен Андрей Останин, коммерческий директор Группы «Эталон». Все верно – например, на Октябрьской набережной в Невском районе компания Setl City в четвертом квартале 2018 года начнет строительство жилого комплекса именно класса «комфорт плюс». 

«Спрос на жилье повышенной комфортности растет: крупный бизнес переезжает из Москвы в Северную столицу, развивается инфраструктура и повышается качество жизни, появляются платежеспособные покупатели, – уверена Катерина Соболева, управляющий директор департамента инвестиций в недвижимость Becar Asset Management. – Вслед за спросом увеличивается и предложение в сегменте «комфорт плюс». Так, компания вывела на рынок проект «Ива-Дом» – комплекс этого класса, дом 8 этажей в 10 минутах от Невы, в зеленой зоне сложившейся застройки, с двухуровневыми квартирами и террасами на последнем этаже. 

Более того, появляются и такие проекты, где рука об руку могут существовать два класса. «Не исключено, что в жилом комплексе «Юнтолово» от «Главстрой-СПб», помимо домов комфорт-класса, появятся квартиры более высокой категории. Локация и видовые характеристики некоторых участков нового микрорайона позволяют выйти на рынок с таким решением», – уверен Ян Свояволя.

Маргарита Яременко для "Фонтанки.ру"

 


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