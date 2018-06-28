Разрушение деревянной дачи в Сестрорецке может довести собственника до УК

Разрушение дореволюционной деревянной дачи Надежды Кохно в Сестрорецке может стать поводом для возбуждения уголовного дела в отношении собственника.

Как сообщает 28 июня комитет по охране памятников, ведомство направило в ОМВД по Курортному району Санкт-Петербурга заявление о преступлении по ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Виновному грозит штраф в размере до трех млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет, либо обязательные работы на срок до 400 часов, принудительные работы на срок до трех лет или даже лишение свободы на тот же срок.

В Сестрорецкий райсуд также подан гражданский иск об обязании собственника полностью восстановить памятник, который находится в его руках с 2012 года. Двухэтажная дача в стиле модерн является региональным памятником. Построена в начале ХХ века. В начале 2000-х годов здание пострадало во время пожара, но сохранялся общий объем и резной декор фасадов. Собственник обязан восстановить строение до начала января 2021 года.